Dieta care l-a ajutat pe Piedone să slăbească peste 100 de kilograme. Are patru mese pe zi

Cu ceva ani în urmă, Cristian Popescu Piedone ajunsese să cântărească 220 de kilograme. Pentru că începuseră să apară probleme de sănătate și la recomandările medicilor, șeful a reușit să slăbească mai bine de 100 de kilograme.

În 2012, Cristian Popescu Piedone a fost supus unei intervenții chirurgicale de micșorare a stomacului. A slăbit 50 de kilograme însă, în timp, a ajuns din nou la greutatea de dinainte de operație. Când a văzut că tot progresul său fusese pierdut, șeful ANPC a decis să efectueze un bypass gastric, în urma căruia, a scăpat de 112 kilograme.

„Atunci, am plecat de la 220kg. Domnul doctor Copăescu, care m-a operat, și am făcut două operații pentru că aveam două variante să mor cu cârnați în buzunar sau să-mi văd nepoții fericiți și să-i văd și eu la casa lor. Și am ales viața lor, viața familiei. Eram un mâncău, mâncam de stres, mâncam neregulat, veneam seara, băgam frigiderul în inventar, nu mai se punea și am făcut operația în care am slăbit 50kg”, a povestit Piedone în urmă cu mulți ani, potrivit .

Ce consumă Piedone la micul dejun, la prânz și la cină?

Nu doar cele două intervenții l-au ajutat pe Piedone să slăbească, ci și o dietă strictă. Șeful ANPC are 4 mese pe zi, fiecare dintre ele asigurându-i necesarul nutrițional. sunt gătite astfel încât să aibă cât mai puține calorii, dar să fie cât mai hrănitoare, bogate în fibre, iar mesele sunt consumate la ore fixe.

În prezent, Piedone are o greutate de aproximativ 112 kilograme.