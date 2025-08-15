Fuego, pe numele real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi. Aproape că nu există român care să nu fi auzit de melodia „Împodobește mamă bradul!” pe care o cântă în duet cu Irina Loghin.

Cuprins:

Care este dieta cu care a slăbit Fuego

Ce avertisment are cu privire la consumul de sare

Care este secretul dietei lui Fuego

Care este dieta cu care a slăbit Fuego

susține că a reușit să slăbească cinci kilograme într-un timp record, în doar cinci zile, cu o dietă despre care spune că face minuni. El relatat că secretul său constă în alimentarea corectă și o serie de reguli simple pe care le urmează. Toate acestea sunt la îndemâna tututor și, cel mai important, nu pun în pericol celor care urmează această cură.

Artistul a surprins datorită rezultatelor pe care le-a obținut în lupta cu kilogramele în plus. În urmă cu câtva timp. el a povestit în ce constă dieta pe care o urmează și cum a reușit să slăbească cinci kilograme în doar cinci zile. În acest context, a arătat ce alimente îl ajută să slăbească și cum trebuie să fie acestea integrate acestea în alimentație.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare”, povestea Fuego la Pro TV.

Ce avertisment are cu privire la consumul de sare

Fuego a avertizat pe cei care iubesc mâncarea sărată că sarea nu este foarte bună pentru cei care suferă de afecțiuni cardiace. Potrivit spuselor sale, carnea de curcan nu conține colesterol și de aceea este mai indicată în dietele de slăbire. Aceasta trebuie combinată cu legumele verzi.

„Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a spus Fuego.

Artistul a mai spus că dieta sa prevede și gustări între mese. El a spus că preferă, pentru aceste gustări, merele verzi, iar cu o astfel de dietă, oricine poate da jos din greutate în timp foarte scurt.

„Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”, a mai povestit Fuego despre pe care o urmează.

Care este secretul dietei lui Fuego

Din punctul de vedere al artistului, foarte importantă este determinarea celui care dorește să slăbească. Mai mult poate decât alimentele consumate, este foarte important ca fiecare persoană să aibă voință pentru a da jos din kilograme.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3.

Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare. Cel mai important e să aveți voință, să vă puneți în gând un lucru și sunt convins să veți reuși să slăbiți”, a mai completat artistul .