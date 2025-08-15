B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record

Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record

Adrian Teampău
15 aug. 2025, 15:33
Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
Sursa Foto: Facebook/ Paul Surugiu-Fuego

Fuego, pe numele real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi. Aproape că nu există român care să nu fi auzit de melodia „Împodobește mamă bradul!” pe care o cântă în duet cu Irina Loghin.

Cuprins: 

  • Care este dieta cu care a slăbit Fuego
  • Ce avertisment are cu privire la consumul de sare
  • Care este secretul dietei lui Fuego

Care este dieta cu care a slăbit Fuego

Fuego susține că a reușit să slăbească cinci kilograme într-un timp record, în doar cinci zile, cu o dietă despre care spune că face minuni. El relatat că secretul său constă în alimentarea corectă și o serie de reguli simple pe care le urmează. Toate acestea sunt la îndemâna tututor și, cel mai important, nu pun în pericol sănătatea celor care urmează această cură.

Artistul a surprins datorită rezultatelor pe care le-a obținut în lupta cu kilogramele în plus. În urmă cu câtva timp. el a povestit în ce constă dieta pe care o urmează și cum a reușit să slăbească cinci kilograme în doar cinci zile. În acest context, a arătat ce alimente îl ajută să slăbească și cum trebuie să fie acestea integrate acestea în alimentație.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare”, povestea Fuego la Pro TV.

Ce avertisment are cu privire la consumul de sare

Fuego a avertizat pe cei care iubesc mâncarea sărată că sarea nu este foarte bună pentru cei care suferă de afecțiuni cardiace. Potrivit spuselor sale, carnea de curcan nu conține colesterol și de aceea este mai indicată în dietele de slăbire. Aceasta trebuie combinată cu legumele verzi.

„Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a spus Fuego.

Artistul a mai spus că dieta sa prevede și gustări între mese. El a spus că preferă, pentru aceste gustări, merele verzi, iar cu o astfel de dietă, oricine poate da jos din greutate în timp foarte scurt.

„Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”, a mai povestit Fuego despre dieta pe care o urmează.

Care este secretul dietei lui Fuego

Din punctul de vedere al artistului, foarte importantă este determinarea celui care dorește să slăbească. Mai mult poate decât alimentele consumate, este foarte important ca fiecare persoană să aibă voință pentru a da jos din kilograme.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 – 0,3.

Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare. Cel mai important e să aveți voință, să vă puneți în gând un lucru și sunt convins să veți reuși să slăbiți”, a mai completat artistul .

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Externe
Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Monden
Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
Decizia definitivă a instanței, în războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Ce au hotărât judecătorii
Monden
Decizia definitivă a instanței, în războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Ce au hotărât judecătorii
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Monden
Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Monden
Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Monden
Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Florin Salam ruinat de jocurile de noroc. Averea manelistului este amanetată la cămătari
Monden
Florin Salam ruinat de jocurile de noroc. Averea manelistului este amanetată la cămătari
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Externe
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
Monden
Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Externe
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Ultima oră
17:59 - Specialiștii avertizează: Ghețarii arctici dispar de la o zi la alta. Microbii accelerează topirea gheții
17:53 - Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
17:26 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
17:25 - Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
16:57 - Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
16:44 - Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
16:28 - Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
16:14 - Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
16:00 - Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
15:59 - Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia