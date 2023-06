Dinu Maxer dezvăluie cum ar trebui să arate femeia de lângă el: „Acum mă simt mai cuceritor decât înainte”

monden, iar starea lui era puțin tristă pentru că nu a avut oportunitatea să urce pe scenă alături de trupa AXXA. Totuși, pe de altă parte, era încântat deoarece a realizat că este singur și deschis pentru o nouă relație.

Dinu Maxer este în căutarea unei noi iubiri

În discursul său, despre fiica sa și a mărturisit că nu se întâlnește foarte des cu ea.

Artistul se află într-o perioadă de singurătate și neliniște, deoarece continuă să-și caute jumătatea după divorțul de Deea. El a împărtășit detalii despre cum și-ar dori să arate viitoarea lui iubită și despre genul de femei care încep să-i placă.

„Acum mă simt mai cuceritor decât înainte. Am conștientizat situația în care sunt și anume de bărbat singur și probabil am revenit la nebunul din liceu. E foarte greu de spus cum vreau să fie femeia de lângă mine. Înainte credeam că am o tipologie brunetă cu ochi căprui, voluptuoasă și evident foarte sexy. Se pare că nu. Au început să îmi placă și blondele cu ochi albaștri. M-am deschis foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea să vă uimesc, dar să găsesc. Vreau să găsesc, absolut”, a declarat Dinu Maxer.

Golan în curtea școlii, eminent în clasă: Dinu Maxer, un cuceritor în liceu

Dinu Maxer a făcut o călătorie în trecut și și-a adus aminte de perioada sa din liceu. Descoperă că era un adevărat cuceritor și acorda o atenție deosebită alegerii partenerei de viață. În plus, era un student dedicat și obținea rezultate academice remarcabile, fiind apreciat de către profesori și colegi.

„Ca elev, am avut o definiție dată de profesori: golan în curtea școlii și eminent în clasă. Am învățat foarte bine. Mi-a plăcut să învăț. Din cauză că aveam note bune ajunsesem să persiflez puțin profesorii și mă scoteau din clasă, că făceam glume. Cu fetele, am fost extrem de selectiv. Nu eram arogant, dar a trebuit eu să aleg. Nu mi-a plăcut niciodată să vină ele la mine. Cred că eram un cuceritor în liceu.”, a mărturisit Dinu Maxer, la .