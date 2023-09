Cearta dintre Dinu Maxer și Cătălin Măruță. Ce replici și-au aruncat cei doi

Cearta dintre Dinu Maxer și Cătălin Măruță a pornit după ce Deea a și a declarat că Dinu ar fi fost „violent verbal”. Acesta din urmă l-a acuzat pe Măruță că vrea să apară pe prima pagină în orice fel.

Deea și Dinu Maxer și-au anunțat divorțul, acord la care au ajuns pe cale amiabilă, fără niciun scandal, conform Click.

De la ce a pornit cearta

Dinu a ajuns în scandal cu Măruță după ce el a avut-o ca invitată pe Deea . Ea a dezvlăuit câteva lucruri despre fostul ei soț, printre care și faptul că ar fi „ violent verbal”.

„La detașare a dus nepotrivirea de caracter, incompatibilitatea și lipsa calmității. Era irascibil. Îi sărea sosul picant. Era violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el.

Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorț. Eu îl știam de acasă, tu de la TV, e o mare diferență între cele două variante”, i-a spus Deea lui Măruță.

Maxer consideră că prezentatotul TV ar fi convins-o pe fosta sa soție să vorbească despre căsnicia lor și motivul divorțului, prin adresare întrebărilor cu tentă răutăcioasă care îl vizau pe Dinu.

Măruța nu s-a lăsat mai prejos și l-a atacat pe Maxer, spunându-i că își dorește cu orice preț să apară pe prima pagină.

Cei doi s-au salutat ca doi prieteni

Cu toate că sunt într-un scandal, cei doi s-au întâlnit la lansarea clinicii dentare Identity și acolo și-au dat mână ca doi prieteni buni.

Dinu Maxer este plecat în Dubai și a profitat de ocazie pentru a-i da o replică prezentatorului Tv.

„Deși am fost ocupat zilele astea cu relansarea trupei AXXA și cu filmarea noului clip la piesa Marea te cheamă (2023), nu am putut să nu observ căci comentariile legate de apariția Deei la Măruță au continuat într-o direcție greșită.

Legat de acuzațiile lui Cătălin (pe care îl cunosc din 1999, când debutam impreună la o emisiune TV în rol de prezentatori) că „Maxer a descoperit acum cum să apară în fiecare zi prin ziare şi a zis ”, vreau să-l informez că nu inițiez eu aparițiile din presă, ci doar răspund afirmațiilor false, dar și întrebărilor pertinente.

Lui vreau doar să-i spun, așa cum am făcut-o cu zâmbetul pe buze la lansarea clinicii Identity unde ne-am și întâlnit, că, după o săptămână în care am ocolit toate întrebările rautăcioase legate de declarațiile de la el din emisiune, am apărut la o alta emisiune și am spus: «Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță. Eu consider că a intrat într-un joc al răspunsurilor forţate, astfel încât nu e o declarație venită din partea ei. A fost o conjunctură, iar ea a căzut în plasă.

De pildă, dacă mă pui să-ți spun un defect al Deei, pentru că asta i s-a întâmplat ei, iar tu-l pui în contextul despărţirii, aceasta e o formă de manipulare» . Este o părere proprie, confirmată și de prietenii mei psihologi cu care m-am consultat.

Cătălin mă acuză pe mine că eu vreau să fac prima pagină cu orice chip! Eu, unul, aș zice că e invers, poate că el este cel care se agață în momentul acesta de numele lui Dinu Maxer, care s-a dovedit că este numărul unu pe Google!”, a mai spus Dinu Maxer.