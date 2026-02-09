Doliu în lumea muzicii populare. Mihaela Cojocaru, una dintre vocile cunoscute ale zonei Olteniei, a încetat din viață la doar 53 de ani. Informația a fost făcută publică de familie, printr-o postare apărută pe contul de Facebook al artistei. În acest moment, nu există informații legate de cauza decesului.

Cine a anunțat că Mihaela Cojocaru a murit

Fiica interpretei a transmis mesajul care a confirmat dispariția mamei sale, stârnind un val de emoție în mediul online.

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea Mihaela Cojocaru a trecut în neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a fost mesajul scris de fiica artistei, în mediul online.

Cum au reacționat fanii interpretei de muzică populară

La scurt timp după publicarea anunțului, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleanțe. Mulți dintre cei care i-au fost aproape, dar și fani care i-au urmărit cariera, și-au exprimat șocul și tristețea.

„Nu cred așa ceva”; „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu să o odihnească în pace”; Doamneeeee, nu pot să cred! Ce s-a întâmplat? Dumnezeu să o odihnească în pace. Condoleanțe și multă putere vouă!”; „A fost un om minunat pentru toți cei care au cunoscut-o. O mare pierdere! Dumnezeu să o odihnească în pace și liniște!”; „ Doamne ferește… Cum așa ceva? Nu pot să cred! Am cunoscut-o personal pe doamna Mihaela, acum 5 ani! Dumnezeu să o odihnească în pace”, sunt câteva din comentariile din mediul online.

Născută în 1973, artista și-a dedicat viața scenei și promovării cântecului tradițional românesc. A fost prezentă la numeroase evenimente folclorice, spectacole și festivaluri, devenind cunoscută în special pentru interpretările inspirate din . Prin aparițiile sale, a contribuit la menținerea vie a tradiției muzicale în comunitățile rurale și urbane deopotrivă, potrivit .

Ce piese au rămas reprezentative pentru public

De-a lungul anilor, Mihaela Cojocaru a abordat un repertoriu variat, de la cântece de joc până la doine și balade cu încărcătură emoțională. Printre melodiile care au adus-o mai aproape de public se numără: „Viață, ce frumoasă ești”, „Mă vorbesc dușmancele”, „Vin acasă, nu mai e muma”, „Spun dușmanii că iubesc”.