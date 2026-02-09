B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru

Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru

Ana Maria
09 feb. 2026, 16:31
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Sursa foto: Facebook / @Mihaela Cojocaru
Cuprins
  1. Cine a anunțat că Mihaela Cojocaru a murit
  2. Cum au reacționat fanii interpretei de muzică populară
  3. Ce piese au rămas reprezentative pentru public

Doliu în lumea muzicii populare. Mihaela Cojocaru, una dintre vocile cunoscute ale zonei Olteniei, a încetat din viață la doar 53 de ani. Informația a fost făcută publică de familie, printr-o postare apărută pe contul de Facebook al artistei. În acest moment, nu există informații legate de cauza decesului.

Cine a anunțat că Mihaela Cojocaru a murit

Fiica interpretei a transmis mesajul care a confirmat dispariția mamei sale, stârnind un val de emoție în mediul online.

„Cu durere în suflet vă anunț că mama mea Mihaela Cojocaru a trecut în neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a fost mesajul scris de fiica artistei, în mediul online.

Cum au reacționat fanii interpretei de muzică populară

La scurt timp după publicarea anunțului, rețelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleanțe. Mulți dintre cei care i-au fost aproape, dar și fani care i-au urmărit cariera, și-au exprimat șocul și tristețea.

„Nu cred așa ceva”; „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu să o odihnească în pace”; Doamneeeee, nu pot să cred! Ce s-a întâmplat? Dumnezeu să o odihnească în pace. Condoleanțe și multă putere vouă!”; „A fost un om minunat pentru toți cei care au cunoscut-o. O mare pierdere! Dumnezeu să o odihnească în pace și liniște!”; „ Doamne ferește… Cum așa ceva? Nu pot să cred! Am cunoscut-o personal pe doamna Mihaela, acum 5 ani! Dumnezeu să o odihnească în pace”, sunt câteva din comentariile din mediul online.

Născută în 1973, artista și-a dedicat viața scenei și promovării cântecului tradițional românesc. A fost prezentă la numeroase evenimente folclorice, spectacole și festivaluri, devenind cunoscută în special pentru interpretările inspirate din zona Olteniei. Prin aparițiile sale, a contribuit la menținerea vie a tradiției muzicale în comunitățile rurale și urbane deopotrivă, potrivit Cancan.

Ce piese au rămas reprezentative pentru public

De-a lungul anilor, Mihaela Cojocaru a abordat un repertoriu variat, de la cântece de joc până la doine și balade cu încărcătură emoțională. Printre melodiile care au adus-o mai aproape de public se numără: „Viață, ce frumoasă ești”, „Mă vorbesc dușmancele”, „Vin acasă, nu mai e muma”, „Spun dușmanii că iubesc”.

Tags:
Citește și...
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Monden
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Monden
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Monden
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Monden
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Monden
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Monden
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din New York. Cum arată o zi din viața ei: „La 8:00 am avut chimie…” (VIDEO)
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Monden
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele. Am plecat plângând”
Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
Monden
Ce le leagă în realitate pe Andreea Berecleanu și Anca Lungu: Tradiția pe care o respectă an de an
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Monden
Marian Godină, în lacrimi la Survivor: „Încerc să-mi revin”. Ce a pățit
Ultima oră
18:32 - Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”
18:09 - Amendă maximă pentru un bărbat din Vâlcea care și-a maltratat calul. Avertismentul polițiștilor
18:08 - Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
17:38 - AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”
17:28 - Bolojan, replică pentru suveraniști în scandalul acordului UE-Mercosur: Semnatarii moțiunii ori nu înțeleg nimic, ori o fac cu bună știință. Explic pentru a înțelege măcar acum despre ce e vorba (VIDEO)
17:17 - Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
17:07 - Incident scandalos: Bătrân de 72 de ani, gesturi obscene explicite într-un autobuz din Cluj. Cum a fost sancționat
16:58 - Grevă japoneză în Parlament. Opoziția l-a așteptat pe Ilie Bolojan cu banane cu fundiță roz: „Vrem să dăm un mesaj foarte clar acestui Guvern” (VIDEO)
16:43 - VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
16:33 - Newsweek // Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus