Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american Donald Trump, și-a anunțat logodna cu Bettina Anderson, o tânără cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach. Anunțul a fost făcut chiar de Trump Jr. la o petrecere de sărbători organizată la Casa Albă, potrivit The New York Times și Reuters.

Ce au spu cei doi despre logodnă

Donald Trump Jr. a spus: „Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: «Da» (la cererea în căsătorie)”. La rândul ei, Bettina Anderson a mărturisit: „Mă voi căsători cu iubirea vieții mele și mă simt ca cea mai norocoasă fată din lume”.

BREAKING NEWS: President Trump just announced at the White House that his son and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged. Congratulations to them both. — Laura Loomer (@LauraLoomer)

Aceasta este a treia logodnă pentru fiul cel mare al președinyelui. El a fost căsătorit timp de 12 ani cu , fost model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorțul în 2018. Ulterior, Trump Jr. s-a logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă de televiziune americană.

Presa americană susține că Donald Trump Jr. și Bettina Anderson sunt împreună de aproximativ un an. Luna trecută, cei doi au călătorit în Udaipur, India, pentru a participa la o nuntă, semn că relația lor este una serioasă.

Cum s-au cunoscut Donald Trump Jr. și Bettina Anderson

Donald Trump Jr. a fost văzut pentru prima dată în compania lui Bettina Anderson în august 2024. Ulterior, în decembrie, cei doi au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei plimbări nocturne prin Palm Beach, Florida, după cum au relatat jurnaliștii publicației .

Cine este Bettina Anderson, viitoarea noră a lui Donald Trump Jr.

Bettina Anderson provine dintr-o familie înstărită, tatăl ei, Harry Loy Anderson Jr., fiind un bancher cunoscut, proprietar de restaurant și dezvoltator imobiliar. Presa internațională scrie că Bettina a studiat istoria artei la Universitatea Columbia și a locuit o perioadă în New York, înainte să se întoarcă în Florida, unde este implicată în diverse activități sociale.

Împreună cu frații săi, Anderson a cofondat Paradise Fund, o organizație care susține proiecte în domeniul educației, sănătății și inițiativelor umanitare.

În trecut, Bettina Anderson a fost asociată în relații cu personalități cunoscute, precum managerul de fonduri speculative Ken Griffin și moștenitorul imperiului gumei de mestecat, William „Beau” Wrigley Jr.