Dorian Popa a susținut că a plătit 500.000 de euro pe terenul pe care l-a cumpărat în Domnești, lângă București, unde va dezvolta complexul Hâtz Residence. Însă vrea să mai aștepte continuarea investiției nu numai din cauza situației fiscal-bugetare a țării, ci și pentru că încă se fac lucrări la Prelungirea Ghencea, care trece pe acolo și duce spre centrul Capitalei. Dorian e convins că va scoate un profit mai mare dacă va construi casele și le va vinde după ce lucrările la drum se vor termina, iar acesta va avea patru benzi.

Cum și-a cumpărat Dorian Popa terenul de la marginea Bucureștiului

Dorian Popa a povestit într-un podcast prin ce peripeții a trecut când și-a cumpărat terenul.

„Trebuia să-mi intre banii de pe două case. Nu erau gata actele, autorizații, recepții, cadastre și eu n-am perceput niciodată clienților mei banii până când n-au fost gata actele. A, dacă au vrut ei și mi-au zis: ”bă, vreau să-i dau, să scap de ei!”, c-au vrut, ”da, dă-i, domnule, dă-i!”, dar eu nu ți-i cer altfel fără să-ți dau toate actele. (…)

Și nu încasam banii pe alea două case și domnul cu terenul îmi spunea: ”Dorian dacă nu poți, aia e, nu e nicio problemă”. Trebuia să plece din România în Islanda, ceva de genul, departe rău, Alaska, șase luni și-l întârziam eu cu avionul, din cauza că nu încasam banii pe casele alea ca să-i dau banii. (…) Am dat avans 40.000, apoi direct 460.000, ca să nu mai doară de multe ori. Doare o zi tare și aia e! Când dai 500.000 odată doare rău, rău! Și că-ți iei o mașină, și că-ți iei un teren, doare rău!

Și, pe ultima sută, la sfârșit de septembrie, am făcut pe dracu’ în patru, am vândut casele, în secunda în care au intrat banii de la case a doua secundă am fost la notar și i-am dat banii domnului”, a povestit Dorian Popa, în moderat de Daniel Cristea.

Ce planuri are Dorian Popa privind complexul rezidențial

Acesta a explicat apoi de ce există posibilitatea să pună puțin pe stop Hâtz Residence.

„Nu numai din considerente fiscale și de lipsă de profitabilitate, ci și pentru că lucrările la Prelungirea Ghencea au început, primul tronson va dura un an de zile, al doilea tronson va dura doi ani – trei poate, că suntem în România. (…) Iau o gură de doi ani, aștept să se construiască Prelungirea pe patru benzi, moment în care Domneștiul va crește foarte mult din punct de vedere preț și awereness și cu șase luni înainte să fie gata Prelungirea te apuci de primele și le vinzi conectate pe patru benzi la centrul orașului”, a explicat Dorian Popa.

Acesta a acuzat apoi că unii dezvoltatori imobiliari fac „concurență neloială” în piață: „Dacă toți dezvoltatorii ar construi obligați de niște norme și ar cheltui niște bani, toate casele ar crește la bani, implicit ale mele, și atunci marja de profitabilitate n-ar mai fi atât de mică”. Dorian Popa a mai spus că marja de profitabilitate în trecut era de 100% în construcții, dar acum e la 50%.