Dorian Popa se pregătește de curățenie: Ce mesaj va purta pe piept în cele 60 de zile de muncă

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 17:11
Foto: Captura video YT
Cuprins
  1. Ce mesaje vor apărea pe tricourile cu care Dorian Popa este pregătit să muncească
  2. De ce a ales artistul să fie vizibil în loc să rămână discret
  3.  Ce prevederi conține sentința vloggerului

Dorian Popa este pregătit să demonstreze public că își asumă greșelile trecutului. Vedeta a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Ce mesaje vor apărea pe tricourile cu care Dorian Popa este pregătit să muncească

Invitat în podcastul lui Gojira, artistul a dezvăluit că și-a creat propriile ținute pentru zilele în care va presta servicii în folosul societății. Acesta vrea ca mesajul său să fie unul clar de asumare.

„Nu vă ascundeți de greșelile voastre și asumați-vi-le. Știi ce mi-am făcut ieri? Tricouri pentru munca în folosul comunității. Textul mi l-am gândit eu: «Am fost prost, acum plătesc!»”, a mărturisit Dorian Popa.

Vloggerul a explicat că a ales niște tricouri cu elemente vizuale sugestive pentru a arăta că nu îi este rușine și că își asumă greșeala făcută.

„Vreau să transmit un mesaj. Mi-am făcut unul cu pubela și unul cu mătura și fărașul. Le voi purta și voi arăta ce înseamnă să plătești pentru greșelile pe care le-ai făcut”, a completat artistul.

De ce a ales artistul să fie vizibil în loc să rămână discret

Deși ar fi putut să își execute orele de muncă fără a atrage atenția presei sau a fanilor, artistul a ales să fie transparent . Acesta consideră că este mai onest să le arate oamenilor realitatea consecințelor decât să se ascundă.

„Aș putea, ca un șmecher, să mă duc, să îmi fac orele de muncă în folosul comunității și să nu știe nimeni. Pot să merg pe burtă, că e apa mică, nu? Dar n-am să fac asta”, a transmis Dorian Popa în cadrul podcastului.

De asemenea, artistul vrea să respecte toate măsurile de supraveghere impuse de instanță după incidentul din octombrie 2023, când a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.  Acesta subliniază că plata pentru greșeli este obligatorie, indiferent de statutul social.

 Ce prevederi conține sentința vloggerului

În luna ianuarie 2026, magistrații au stabilit condițiile sub care artistul își va ispăși pedeapsa. I s-au impus  un set strict de reguli pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, se arată în prevedere.

Pe lângă munca în folosul comunității, vloggerul are obligații clare față de Serviciul de Probațiune Ilfov, inclusiv frecventarea unor programe speciale de reintegrare.

„Obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate; să primească vizitele consilierului de probaţiune; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă. Impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială”, conform deciziei judecătorești.

