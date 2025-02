Draga Olteanu Matei, despre Nicolae Ceaușescu: „Îţi dai seama cine sunt eu dacă merg cu maşina lui Ceauşescu?”

artista cu peste 50 de ani de carieră, povestea, la un moment dat, ce a avut cu Nicolae . Acesta ar fi fost unul dintre persoanele care o apreciau, scrie .

Mașina lui Ceaușescu

Actrița, de-a lungul carierei, s-a făcut remarcată prin talentul, seriozitatea, dar și umorul ei. Printre admiratorii artistei se număra și Nicolae Ceaușescu, scrie sursa citată.

Aceasta l-a întâlnit pe Ceaușescu de două ori și a mers cu mașina lui.

„M-am plimbat cu însuşi maşina lui Ceauşescu, eram la Turnu Severin, cu spectacole de divertisment. Şi, la un moment dat, ne-au dus pe şantier, la Porţile de Fier 2, unde lucrau deţinuţi. Am recitat acolo, am stat cu ei, am băut un pahar de vin. Şi s-a pornit o furtună straşnică, ne-am adăpostit acolo, şi când am plecat ne-au dat maşina tovarăşului Ceauşescu, care trebuia să se ducă a doua zi să-l ia pe el de nu ştiu unde. Şi i-am zis şoferului >”, spunea actrița.

De asemenea, ea mai declarase că umorul și scenele de comedie au ajutat-o să stea departe de politică: „Cine ne-ar fi permis nouă sa recităm versuri patriotice pentru Ceauşescu şi să izbucnească lumea în ras?”.

„M-aş face membră de partid, dar nu merit fiindcă nu am făcut ceva atât de extraordinar încât să merit, acest grad înalt. Aşa am spus şi aşa am scăpat de fiecare dată. Politica a fost întotdeauna departe de mine.”, a adăugat ea.

Draga Olteanu Matei a jucat în peste 90 de filme, 100 de producţii de televiziune şi 50 de piese de teatru. Aceasta a decedat la vârsta de 87 de ani, în noiembrie 2020.