Dragoș Dolănescu profesează ca psiholog de când s-a retras din politică: ”Înainte mie îmi plăteau cu ouă, cu mălai, cu banane”

locuiește în Costa Rica unde profesează ca psiholog. După ce părăsit politica, Dragoș a hotărât să își redeschidă cabinetul. Odată încheiat mandatul de patru ani, fiul lui Dolănescu s-a întors la viața sa de psiholog, fiind licențiat în psihologie și doctor în psihologie medicală la Universitatea Alcalá de Henares, din Madrid.

Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica

După cei patru ani de politică, Dragoș Dolănescu a mărturisit că a fost .

„În Costa Rica, după Constituție, nu există carieră parlamentară. Poți să ajungi o singură dată și apoi te întorci la cariera principală pe care o ai. A fost o mândrie să reprezint poporul costaricanilor în Parlament. Să vedem peste trei ani, când or să fie din nou alegeri. Psihologia este o meserie extraordinar de frumoasă pe care eu o iubesc foarte mult, mai ales pentru că eu am învățat și în România, la facultatea de stat și apoi am făcut un doctorat în psihiatrie în Madrid. Oamenii de acolo nu au o situație financiară foarte bună făceau plata pentru ședințe cu diverse alimente. Înainte mie îmi plăteau cu ouă, cu mălai, cu banane. Este locul unde eu locuiesc și eu îmi desfășor activitatea. Oamenii au mare nevoie. Acum, tariful minim este de 100 de dolari pe ședință.” a mai spus acesta.”

Ce a făcut Dragoș Dolănescu pentru șomerii din Costa Rica

Pe vremea când încă era deputat, Dragoș Dolănescu a decis ca din jumătate din salariu său cumpere alimente care să fie date oamenilor săraci.

”Am decis ca, timp de câteva luni, să-mi donez jumătate din salariu. Prin urmare, din cei 3.000 de dolari, cumpăr fasole şi orez, mâncarea de bază a celor din Costa Rica. Tot eu transport marfa, cam 400 km, conduc o maşină închiriată, un fel de dubiţă. Ajut şi la descărcat, am cărat pe umăr peste o tonă de mâncare. Sunt deputat şi e un gest firesc, nu trebuie să fiu lăudat, aşa cum au făcut ziariştii costaricani. Din păcate, colegii mei politicieni nu mi-au urmat exemplul, deşi i-am rugat. În Costa Rica sunt în jur de 800 de cazuri de coronavirus şi au murit şase persoane, iar în urma restricţiilor avem un milion de şomeri. Ei ce mănâncă? Trebuie ajutaţi, nu au ce le pune copiilor pe masă!”, spunea Dragoș Dolănescu pentru Click!., în urmă cu mai bine de doi ani.