Dragoste și umor. Dani Oțil a povestit cum s-a îndrăgostit de Gabriela Prisăcariu: „Ea a fost prima care...”

Dani Oțil a dezvăluit că s-a îndrăgostit la prima vedere de Gabriela Prisăcariu, pe care a cunoscut-o pe holurile televiziunii la care lucrează de aproape 17 ani. Cei doi formează un cuplu din 2018. S-au căsătorit civil în 2021 și religios în 2023, iar de trei ani îl au pe micuțul Luca Tiago.

Dani Oțil: M-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a spus Dani Oțil cu umorul caracteristic, pentru

Prezentatorul TV a oferit și propria viziune asupra conceptului de suflete pereche: „Cred în suflete complementare, nu știu dacă le zice pereche. Nu cred în doi oameni care se aseamănă foarte mult și se lipesc pe viață. Pentru că găurile unuia trebuie să fie acoperite de atuurile celuilalt. Degeaba sunt identici că nu cred că țin”.

Ce regulă a impus Gabriela Prisăcariu în căsnicia cu Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu consideră extrem de important ca orice cuplu să meargă și în vacanțe în doi, asta fiind încă de la începutul căsniciei lor: „Mie îmi place să fiu organizată, să știu dinainte, să-mi planific tot. Am stabilit lucrul acesta: trebuie să avem câteva zile, o dată la ceva timp, numai pentru noi doi. Atâta vreme cât avem o bonă, avem bunici, deci copilul este pe mâini nu că bune, foarte bune, trebuie să ne permitem luxul ăsta, să plecăm doar noi doi. Cred că este foarte important pentru cuplu să te reconectezi așa o dată la ceva timp”.

Ea și despre creșterea fiului lor, Luca Tiago: „Încerc să fiu autoritară pentru că acum el începe să-și dea seama de niște lucruri și până unde poate merge și atunci încerc să mă impun, dar nu prea îmi iese. Nu am cum, când îi văd fața, îmi e greu. Dar încerc să respectăm o limită. Vreau să fie un copil educat, nu alintat. Parenting, parenting, dar până la o anumită limită. (…) Eu nu știam ce înseamnă cuvântul răbdare. La mine totul este pe repede înainte și vreau acum să se întâmple. De când îl am pe Tiago încerc să învăț ce înseamnă să ai răbdare. El are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează”.