Drama care l-a marcat pe Sebastian Dobrincu: „Bunica mea a murit de cancer din lipsa resurselor medicale ale spitalului. Îi promisesem...”

Sebastian Dobrincu, fostul concurent de la Survivor România 2023, a suferit o mare pierdere, pe vremea când avea doar 14 ani. Potrivit spuselor lui, bunica sa a murit de cancer, „din lipsa resurselor medicale ale spitalului”.

De atunci, și-a propus să ajute la modernizarea, renovarea și echiparea spitalelor din România. Astfel, în asta urma să investească premiul, în cazul în care câștiga competiția de la PRO TV.

Drama care l-a marcat pe Sebastian Dobrincu

Faimosul s-a accidentat la picior pe traseu și a ajuns la spital, unde medicii au constatat că problema era mai serioasă decât se suspectase inițial, Sebastian urmând să fie operat… Sprijinit în cârje, acesta le-a transmis Faimoșilor și Războinicilor un mesaj emoționant, la scurt timp după ce, pentru el, „Survivor s-a încheiat:

„Un pas. Un pas greșit. Și asta a schimbat tot. Plec însă cu cel mai mare premiu. Survivor m-a învățat ce înseamnă, de fapt, fericirea – . Luptam nemâncat în junglă, adormeam în ploaie, sub cerul liber, izolat total de civilizație și totuși… eram atât de fericit. Mă bucura fiecare rază de soare, fiecare adiere de vânt, sunet al naturii. Nu aveam nimic și, totodată, simțeam că am totul. Fugim după bani, succes, validare, când fericirea stă în cele mai mici lucruri. Ce nebunie! Înțeleg altfel viața acum. Vă sunt dator cu niște povești. Mă recuperez rapid și vă spun tot ce nu s-a văzut la televizor. Mă simt copleșit de mesajele voastre. Vă iubesc! Mă înclin în fața voastră!”, scrie .

În ceea ce privește planurile pentru anul 2023, Sebastian Dobrincu a povestit: „2022 a fost pentru mine un an special. Mi-am reorientat prioritățile și ambițiile în viață. Mi-am înțeles mai bine rolul pe această planetă și, totodată, am realizat cât de mult mai am de învățat. Îmi doresc ca 2023 să fie anul în care reușesc să aplic mare parte din ce am plănuit, atât pe plan profesional, cât și personal. Niciodată nu mi-am setat obiective concrete, întrucât viața mi-a demonstrat cât de rapid se poate schimba totul. Trăiesc cu dorința de a fi mai bun decât am fost ieri”.

Legat de părăsirea competiției și de afirmația pe care a făcut-o în ceea ce privește spitalele din Republica Dominicană și faptul că sunt mult mai bine dotate, Sebastian Dobrincu a dezvăluit și drama care l-a marcat și care l-a determinat să înceapă să investească în modernizarea spitalelor din România.

„Sincer, am aflat că există și un premiu în bani după ce am acceptat propunerea. Nu am stat pe gânduri și am ales pe loc că, dacă voi reuși să câștig competiția, voi dubla premiul de 100.000 de euro și îl voi dona către o cauză foarte personală – Spitale publice din bani privați – alături de Fundația Metropolis, pentru a moderniza, renova și echipa spitalele din România.

Nu sunt fanul poveștilor lacrimogene, așa că vizavi de motivația mea pot spune doar că bunica mea a murit de cancer la Spitalul Fundeni, din lipsa resurselor medicale ale spitalului. Aveam 14 ani și, fix înainte de a muri, îi promisesem că voi munci și voi avea bani să o duc la un spital din afara țării, unde să poată fi tratată. Am reușit într-un final să îmi permit financiar, însă prea târziu pentru a o salva. Moartea bunicii mele mă motivează să ajut cum pot la salvarea acestor oameni lipsiți de ajutor”.

Planurile de viitor ale lui Sebastian Dobrincu

Întrebat dacă va mai participa la Imperiul Leilor, Sebastian Dobrincu a spus că:

„Vreau să încerc lucruri noi. Am ajuns într-un punct în care vreau să explorez cât mai multe lucruri, să mă descopăr pe mine, să cunosc oameni și locuri noi. Vreau în prezent. Toată viața am trăit cu gândul la viitor, iar asta devine în timp foarte obositor și deprimant.

Imperiul Leilor e unul dintre cele mai dragi proiecte, deși necesită foarte mult timp. Mereu va fi o prioritate pentru mine, iar momentele petrecute cu colegii mei, cu echipa din spatele show-ului și cu antreprenorii care ne calcă pragul sunt de neprețuit. Publicul iubește emisiunea, iar prietenia și chimia dintre noi, leii, e incontestabilă. Vom vedea ce rezervă viitorul. (zâmbește)”.