Sebastian Dobrincu, despre planurile de viitor după eliminarea de la Survivor România: „Îmi continui misiunea de a lăsa o lume mai bună în urma mea”

Sebastian Dobrincu a fost eliminat de la Survivor România 2023, în urma unei accidentări în timpul unei probe. Tânărul antreprenor are planuri mărețe pe plan profesional.

Sebastian Dobrincu și-a dorit foarte mult să stea cât mai mult în competiția de la PRO TV, însă în urmă accidentării a fost nevoit să plece acasă. Tânărul antreprenor ar mai repeta experiența din Republica Dominicană.

Sebastian Dobrincu este sigur că ar fi ajuns departe în competiție

„Frustrare. Multă frustrare. Nu suport să las lucrurile neterminate, cu atât mai mult când simt cât de pregătit eram pentru tot ce înseamnă Survivor. Sunt convins că totul se întâmplă cu un motiv în viață și sunt recunoscător că am putut trai toată experiența din Dominicană”, a declarat fostul concurent de la Survivor România 2023, potrivit .

În urma accidentării, medicii i-au spus lui Sebastian Dobrincu că are nevoie de operație cât mai rapid pentru a nu suferi și alte complicații.

„Fizic, sunt resemnat. Am primit confirmarea medicilor pentru , pentru a evita alte complicații. Durerea reală, însă, este cea de pe conștiință. Regretul că un pas greșit pe traseu, m-a oprit din a îmi duce la bun-sfârșit parcursul la Survivor.”

Survivor România 2023 a fost pentru Sebastian Dobrincu o competiție pe care spera să o ducă la bun sfârșit, dar și unde și-a pus răbdarea la încercare. Fiind o persoană foarte activă, el a simțit că așteptarea era cea mai grea și căuta mereu să facă ceva pe insulă. De asemenea, Sebastian Dobrincu este convins că ar fi reușit să ajungă destul de departe la Survivor România dacă nu s-ar fi accidentat.

„Mă simțeam pregătit de orice. Am știut de la început în ce mă bag. Am o toleranță destul de mare pentru tot ce înseamnă supraviețuire și lipsa de confort – am avut ani de antrenament când am plecat în America la 17 ani. Am primit cu brațele deschise orice surpriză la Survivor și rămân totuși convins că dacă evitam o accidentare, aș fi ajuns foarte departe în competiție.”

Nu și-a dorit nicio clipă să plece acasă, chiar dacă dorul de cei dragi era mare. „Chiar opusul! Am avut momente când îmi doream să nu se mai termine. Mi-am trăit ultimii ani din viață într-o fugă continuă, prins în toate responsabilitățile cotidiene. La Survivor am simțit că trăiesc, în sfârșit, în prezent. Voi prețui acea stare mult timp de acum încolo.”

Planuri mărețe de viitor

După eliminarea de la Survivor România 2023, Sebastian Dobrincu are planuri mărețe. El își dorește să continue cu muzica, dar și să ajute la modernizare sistemului medical din România.

„Îmi continui misiunea de a lăsa . Mă întorc la cei dragi, la afaceri și partenerii mei de muncă, la muzica pe care abia aștept să o lansez și îmi continui misiunea de a moderniza sistemul medical din România, alături de Fundația Metropolis”, a declarat tânărul antreprenor.