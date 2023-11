Dramă în viața Roxanei Ciuhulescu. Fiica celebrei vedete supusă unei intervenții chirurgicale de 9 ore: „Azi, am simțit că nu am aer, că mor și învii”

Fiica Roxanei Ciuhulescu, Ana Cleopatra, a trăit clipe îndurerătoare în această zi, fiind supusă care a durat nouă ore. Această operație a devenit necesară după ce, cu ceva timp în urmă, tânăra a primit diagnosticul unei afecțiuni grave.

Roxana Ciuhulescu, mesaj emoționant pe rețelele sociale

Pe rețelele sale de socializare, Roxana Ciuhulescu a distribuit fotografii în care apărea alături de fiica ei într-un spital, însoțite de un mesaj emoționant. În acel mesaj, că trecuse printr-un an extrem de dificil, întrucât fiica ei fusese diagnosticată cu o scolioză severă, reprezentând o provocare majoră pentru amândouă.

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară. Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe Facebook, potrivit .

Fiica vedetei a fost operată timp de nouă ore

„Azi, vreme de 9 ore, am simțit că nu am aer, că mor și învii, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc. Au fost cele mai grele 9 ore din toată viața mea și doar încrederea în Dumnezeu și ruga neîncetată către El m-au întărit. Încrederea în EL nu m-a părăsit niciodată și voi continua să mă rog pentru familia mea, pentru copiii pe care i-am creștinat, pentru toți cei care ne-au ajutat și nu numai. Să mă rog și să mulțumesc cu recunoștință. Ana a trecut cu bine peste intervenția grea și în acest moment se reface. Cât despre mine, încă adun bucăți din mine și le lipesc la loc. O fac pentru Ana, în fața ei trebuie să rămân puternică. Numai mamă să nu fii știind că al tău copil suferă atât de tare și că se află pe un pat de spital. Și în cazul nostru, Dumnezeu Bunul a lucrat prin oameni. Și ce oameni! Suntem recunoscători tuturor și le mulțumim infinit celor care ne-au ajutat pentru a putea să efectuăm această intervenție.”, a menționat prezentatoarea.