După ce a fost aspru criticat de susținători, Tavi Clonda nu a mai suportat situația! Ce spune soțul Gabrielei Cristea despre cei care spun este întreținut de prezentatoare: „Nu am fost niciodată”

formează unul dintre cele mai frumoase și mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și pe lângă laudele pe care le primesc din partea susținătorilor, aceștia sunt și victimele unor critici dure. După ce au apărut câteva speculații că prezentatoarea TV și-ar întreține soțul, Tavi Clonda nu a mai rezistat și a răbufnit. Iată ce le-a spus celor care îl critică.

Ce le-a transmis Tavi Clonda celor care îl critică

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de opt ani, iar împreună au două fetițe. Cei doi profită de orice moment pentru a se sprijini reciproc, inclusiv în viața profesională.

În ceea ce privește notorietatea, decât soțul său, dat faptului că aproape în fiecare zi apare la televizor. Pentru că Tavi Clonda câștigă mai puțin decât soția sa, în mediul online a apărut o serie de comentarii răutăcioase la adresa lui. Printre comentariile peste care Tavi nu a putut să treacă este „Este un întreținut, fără ocupație, care stă pe banii vedetei TV”.

„Având în vedere că, față de alții, noi avem mult mai puține comentarii negative, nu ne supărăm de la cinci speriați. E normal să apară și din ăștia.

Oamenii nu știu. Dacă nu postez toate cântările, ei scriu ceea ce vor. Nu știu care este treaba. Nu stau să le explic tuturor câți bani câștig eu și de unde. Treaba lor. Nu am fost niciodată un întreținut. Am aflat de veniturile Gabrielei la un an după ce ne-am cunoscut, niciodată nu m-au interesat, nu am cerut vreodată vreunei femei un ban. Sigur că am și eu venituri, am concerte.

Recunosc că aș putea să am și mai multe, dar prefer să mențin un echilbru. Nu vreau să fiu bogat, dar să ajung să-mi văd soția și copiii din an în paste. Prefer sa mă împart în așa fel încât să fiu prezent și implicat în viata de familie, ne place mult să stăm acasă, să gătim, să mergem în concedii împreună. Aceste lucruri sunt mult mai importante decât banii. Slavă Domnului, suntem ok”, a declarat Tavi Clonda pentru .