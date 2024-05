După plecarea ”clovnilor Harry și Meg”, monarhia atârnă de un fir, iar acel fir poartă numele Catherine

Încă o serie de acuzații dure vine din partea autoarei regale Tina Brown, care face o nouă analiză legată de viitorul monarhiei britanice, care pare din ce în ce mai incert.

Duelul Wales – Sussex pare că nu se termină

Autoarea Tina Brown este foarte vehementă în cele mai recente analize ale sale, scrie publicația Express. I-a catalogat pe niște clovni, iar acțiunile lor împreună ”un spectacol de circ”.

Brown este , cu mesajul său. Autoarea e de părere că un singur om care capacitatea de a restaura calmul și buna funcționare la Palat, iar aceea este Catherine, frumoasa Prințesă de Wales, care trece prin cea mai dificilă perioadă a vieții: lupta cu cancerul.

Boala lui Kate a fost ca o lovitură sub centură, mai ales că britanicii abia o așteaptă pe tron, alături de soțul William.

Însă cum soarta este imprevizibilă, Prințesa a fost nevoită să-și confrunte problemele de sănătate și să rămână senină, măcar în aparență, de dragul copiilor săi de vârste fragede.

Autoarea Tina Brown este convinsă că ”monarhia atârnă de un fir, iar acel fir poartă numele Catherine”.

Jurnalista a explicat la Times Radio de ce spune asta: „Pentru că ea este cea mai iubită din generația următoare. Și odată cu plecarea lui Harry și a reprezentației de circ marca Ducii de Sussex, știm cu toții că răspunsul se află la Prinții de Wales.”

Experta regală este autoarea celebrei cărți ”The Palace Papers: Inside the House of Windsor–The Truth and the Turmoil” – ”Documentele palatului: în interiorul casei Windsor – Adevărul și tulburările”.