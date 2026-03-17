Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit"

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 18:36
Foto: Facebook

Elena Cârstea a revenit recent în România după aproape un deceniu petrecut în Statele Unite și a vorbit  despre cele mai grele momente din viața sa. Artista, în vârstă de 64 de ani, a rememorat  pierderea fiului său vitreg, Brett Thomas Muttart, care s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani din cauza unei supradoze.

Ce detalii a oferit Elena Cârstea despre cauzele morții lui Brett

Artista a explicat că fiul său vitreg a căzut victimă anturajului și consumului de substanțe interzise. Vedeta a descris perioada de după deces ca fiind una extrem de dificilă, în care toți membrii familiei au fost marcați de suferință.

„Am avut parte 10 ani de cel mai minunat fiu pe care și-l dorește cineva, astăzi, cu durere în suflet, Brett Thomas Muttart, 30 de ani, a trecut în neființă. Dumnezeu să-ți odihnească sufletul, copilule. Eu și Glenn suntem sfâșiați de durere”, a fost mesajul transmis de Elena Cârstea imediat după deces.

„Deci am fost toți cu nervii în pioneze. (…) Cum se întâmplă cu tineretul taurin din ziua de astăzi. (…) A luat o doză în plus de ce aveau ei acolo și a murit. Supradoză. Foarte dureros și foarte adevărat, din păcate, și o lecție pentru oricine are copii, pentru că anturajul strică foarte tare. Se iau unii după alții”, a mărturisit aceasta la Spynews TV.

 Ce le transmite artista tuturor părinților

Marcată de experiența prin care a trecut, artista a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă pentru toți cei care au copii. Aceasta pune mare accent pe influența prietenilor și a mediului în care tinerii își petrec timpul.

„Fiți atenți la prietenii lor, pentru că anturajul poate avea o influență uriașă asupra alegerilor pe care le fac!”, este avertismentul transmis artista.

 De ce a apărut vedeta în scaun cu rotile la revenirea în țară

Sosirea artistei pe aeroportul din România a stârnit îngrijorare, deoarece aceasta a apelat la un scaun cu rotile. Vedeta a explicat însă că problemele sale de deplasare sunt cauzate de oboseala acumulată după un zbor de 20 de ore și de starea generală de sănătate care o obligă să folosească un baston în viața de zi cu zi. Cu umorul caracteristic, ea i-a asigurat pe fani că face tot posibilul pentru a rămâne activă.

„Da, pentru că nu pot să merg. Îmi iau bastonul, merg, dar nu foarte bine. (…) Vreau să nu îmi pierd echilibrul și vreau să mă asigur că rămân întreagă cât se poate de mult ca să vă stric nervii în continuare”, a adăugat Elena Cârstea.

