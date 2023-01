Elena Merișoreanu a vorbit despre relația sa secretă cu Gheorghe Turda. Aproape că s-au căsătorit

Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu au detaliat asupra relației secrete pe care cei doi au trăit-o în tinerețe.

Cei doi artiști de muzică populară și-au ținut idila departe de lumina reflectoarelor timp de 55 de ani.

Nimeni nu se aștepta

Deși amândoi au dragoste, în tinerețe.

Atât Elena Merișoreanu, cât și Gheorghe Turda se căsătorească la momentul respectiv.

„Eram prieteni, da, am fost la un pas să ne și căsătorim, am fost colegă cu el, la Rapsodia Română. E un coleg extraordinar, am rămas în relații bune”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru .

Cântărețul a specificat că deși este mai pretențios din anumite puncte de vedere, l-ar fi făcut să considere posibilitatea unei nunți.

„De ce nu ne-am căsătorit? N-am devenit soți, pentru că gusturile nu se discută. Poate că m-am ținut eu mai tare, am fost eu mai pretențios, 100%. Cu soțul ei am devenit însă prieteni, am fost colegi la Ministerul de Interne”, a adăugat Gheorghe Turda.