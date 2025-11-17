Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu a transmis că îi pare rău că nu a reușit să fie prezentă la funeraliile lui Horia și a criticat artiștii care au lipsit de la ceremonie.

Ce a transmis cântăreața de muzică populară

„Ne-am tot întâlnit pe la filmări, evenimente, nu am fost însă foarte apropiați. Cu toate acestea, el era de o delicatețe ieșită din comun, era respectuos, o persoană deosebită, am văzut că s-a implicat mult în creșterea și educația Nidiei. A lăsat în urmă o zestre inestimabilă prin toate cântecele pe care le-a creat”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru Click.

„N-a dus o viață ușoară, dar a lăsat o comoară în urmă. Îmi pare rău că nu am ajuns la înmormântare, sunt plecată din oraș, dar cu siguranță o să merg să aprind o lumânare la cimitir când mă întorc. Sper ca Dumnezeu să îi dea putere fiicei sale”, a adăugat.

„Păcat…”

„Să știți că totuși nu au participat la funeralii atât de mulți soliști precum mă așteptam… Am văzut la știri… Păcat, el a făcut mult bine multor soliști, i-a ridicat pe mulți, dar cine știe… Fiecare are problemele sale”, a mai spus Elena Merișoreanu.

„Am văzut că a participat Corina Chiriac, ea e o scumpă și o drăguță, a fost și Angela Similea… Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească în pace. El va trăi mereu prin cântecele lui alături de cei care îl iubesc”, a adăugat.

Artiști și prieteni, prezenți la funeralii

Trupul lui Horia Moculescu a fost depus inițial în foaierul Teatrului de Revistă Constantin Tănase, iar a doua zi a fost transferat la capela Cimitirului Bellu Ortodox.

Printre cei care și-au luat rămas bun s-au numărat Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Eugen Cristea, Loredana, compozitorul Mihai Alexandru, Marius Țeicu, Vasile Muraru, Aurel Temișan și Alexandra Velniciuc, prietena compozitorului până în ultima clipă.