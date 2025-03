Elena Merișoreanu, internată de urgență în spital: „Mi-am tăiat singură gipsul și s-a infectat piciorul”

Cunoscuta interpretă de muzică populară a ajuns la spital după și-a tăiat singură ul de la genunchi și i s-a infectat piciorul. Acum, ea se află internată în spital.

„Mi-am tăiat singură gipsul, ca proasta, ca să mă duc la o filmare”

„Sunt în spital, pe perfuzii, merge spre bine, dar încă nu-mi vor da drumul, că nu mi-a trecut infecția de la picior. Cum am ajuns așa? Mi-am tăiat singură gipsul, ca proasta, ca să mă duc la o filmare, la o emisiune tv, și s-a infectat piciorul.

Gipsul se taie ușor, dacă ai foarfecă bună, l-am udat și l-am tăiat. De-abia mi-l puseseră medicii, de vreo patru zile. Alunecasem prin curte, ghinionul meu, și mi-am distrus rotula!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru .

Ce a mărturisit Elena Merișoreanu, în urmă cu doi ani

Ea a povestit, în urmă cu doi ani, că a suferit două operații, pentru a scăpa de durerile atroce de la ambii genunchi. Intervențiile chirurgicale au avut loc atunci la Spitalul Foișor, recuperarea medicală fiind însă rapidă:

„Îmi operasem primul picior și am văzut că-mi este foarte bine. Nu mai făceam față doar cu injecțiile în genunchi, așa că am decis să-l operez și pe cel de-al doilea, ca să scap de dureri pentru totdeauna. M-am recuperat bine, inițial am mers cu ajutorul cârjelor”, a spus ea, în urmă cu doi ani, pentru Click!