Elton John a susținut ultimul concert în Marea Britanie. „Nu vă voi uita niciodată”

Artistul britanic Elton John, de 76 de ani, a susținut duminică, 25 iunie, la Festivalul Glastonbury, ultimul concert din Regatul Unit, în

Ținuta lui Elton John

Acesta a purtat un costum auriu și ochelari cu lentile roșii, Elton John a fost aclamat de fani când și-a făcut apariția pe scenă, înainte de a se așeza la pian și de a interpreta cântecul „Pinball Wizard”, conform Libertatea.

Artistul a cântat piesa „The Bitch is Back”, apoi s-a adresat spectatorilor: „Este o seară foarte specială şi emoţionantă pentru mine, acesta este probabil ultimul meu spectacol în Anglia, în Marea Britanie, aşa că am tot interesul să cânt bine”.

Apoi, pianistul a interpretat multe ale melodii de success din repertoriul său, spre exemplu „Your Song”, „Candle In The Wind”, „Crocodile Rock” şi „I’m Still Standing”.

Elton John a încheiat concertul cu piesa „Rocket Man”, cu un solo energic la pian și un foc de artificii.

Turneul se va încheia pe 8 iulie

În timpul show-ului, despre care a spus că nu îl va uita niciodată, artistul britanic le-a mulțumit fanilor pentru că s-au îmbrăcat elegant pentru această ocazie specială și pentru „cei 52 de ani de iubire şi de loialitate”.

„A fost cel mai bun moment din viaţa mea. Nu vă voi uita niciodată, sunteţi în mintea mea, în inima mea şi în sufletul meu, aţi fost incredibili”, a spus Elton John.

