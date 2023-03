Elvira Deatcu și Carmen Tănase au o prietenie specială, de 30 de ani „O luam de la capăt, din punctul în care rămăsesem”

Elvira Deatcu și Carmen Tănase sunt două dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film, dar și cele mai bune prietene.

Însă, foarte puțini sunt cei care știu despre legătura strânsă dintre acestea, ce durează de aproape 30 de ani.

Elvira Deatcu, despre prietenia cu Carmen Tănase

Elvira și Carmen Tănase sunt colege pe scena Teatrului Odeon, dar și în , iar acum, cele două s-au reîntâlnit în serialul „Clanul”. Elvira recunoaște că a avut de multe ori certuri cu actrița Carmen Tănase.

„Ba da, ne-am certat. Nu am vorbit mai multe zile. În momentul în care știam că ne este greu și rău, suna și-mi zicea: «Ce faci păpușă?» sau invers. Și o luam de la capăt, din punctul în care rămăsese. Ea este Capricorn, eu sunt Berbec. Era imposibil să nu iasă scântei.

De fiecare dată ne-am reglat, am povestit, am vorbit despre, de multe ori era niște neînțelegeri penibile, dar mi se pare că este mai onest așa, decât să te păcălești și te minți, și să mergi mai departe, fără să vorbești”, a declarat amuzată Elvira Deatcu, scrie .

„Nu mai are cale de întors”

Actrița a mai povestit că așa se vor regla și după prezentarea de modă în care a fost „târâtă” de Carmen Tănase, fără să-i dea prea multe detalii.

„Ea m-a convins. Și pentru că o respect, și pentru că o admir, și pentru că îmi este prietenă, am zis că bine. M-a și luat prin surprindere și m-a întrebat dacă am spectacol ca să vin cu ea. Nu mai are cale de întors. Acum plânge și că ea nu face față și în ce s-a băgat.

I-am zis că o rog frumos să se oprească dacă nu vrea să plece bătută de la eveniment. Așa sunt în așa situație. Am crezut că mă invită la o cafea, la orice, dar niciun caz la o prezentare de modă. Noi avem o activitate culturală intensă și am crezut că despre asta este vorba”, a mai povestit Elvira Deatcu.