Emily Burghelea a devenit mămică pentru a doua oară. Prima fotografie cu băiețelul de nota 10

Emily Burghelea a devenit mămică pentru a doua oară, vineri. Vedeta a născut un băiețel frumos și sănătos, cu greutatea de 3.700 g, care a primit nota 10 la naștere.

Concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a postat și prima imagine cu mult așteptatul frățior al Amedeei. Andrei, soțul vedetei, a fost alături de ea în sala de nașteri. Fosta asistentă TV de la „Acces Direct” a dezvăluit că nașterea a fost foarte ușoară, în ciuda greutății mari a copilului, iar ea a fost cu zâmbetul pe buze pe tot parcursul travaliului.

”Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți!

Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare! Vă vine să credeți că are 3700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu…

L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi…

Ce trăim acum este magic!”, a scris Emily în dreptul fotografiei cu fiul ei.