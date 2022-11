„Eu nu uit de unde am plecat…”- spune Daniela Gyorfi. Vedeta nu cânta pe bani, ci pe mâncare

și apreciate cântărețe de la noi. Este unul dintre artiștii cunoscuți care au rămas de-a lungul anilor, chiar dacă vremurile s-au mai schimbat.

Vedeta a mărturisit că înainte să devină celebră nu cânta pe bani, ci pe mâncare

Versurile melodiilor ei sunt fredonate de o mulțime de persoane, și, chiar dacă acum este celebră, vedeta a mărturisit că nu a uitat de unde a plecat. Într-un interviu exclusiv pentru Daniela Gyorfi a mărturisit că înainte să devină celebră nu cânta pe bani, ci pe mâncare.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Încă de mică, a muncit din greu pentru a-și împlini visul, iar mai apoi, cu trecerea timpul a reușit să se mențină ani la rândul în industria muzicală. Vedeta a mărturisit că înainte să devină celebră nu cânta pe bani, ci pe mâncare.

„La un restaurant… da, pentru că era cred în 90-91, încă nu mersesem la festival la Mamaia și țin minte că patronul restaurantului m-a întrebat ce vreau, și am spus că vreau mâncare pentru mine și pentru mama. Da, nu îmi este rușine, așa a fost, eu nu uit de unde am plecat.

Consider că tot ce mi s-a întâmplat mie în viața asta până acum, cu bune și rele, am avut ce să învăț. Unele lucruri chiar dacă am crezut aparent că mă doboară, m-au făcut mai puternică.”, a spus .

De asemenea, Daniela Gyorfi a povestit și că a fost interzisă din cauza aparițiilor controversate.

„Cred că mai mulți artiști, la un moment dat, sau câțiva dintre ei am suferit sau poate sunt unii care suferă datorită faptului că poate își doresc să facă ceva, să cânte într-un fel, să se exprime, și trebuie să mergi oarecum cu trendul ca să poți să prinzi.

Eu când m-am lansat, în 1991, era chiar după revoluție și erau probleme, că exista numai Televiziunea Română, eu bazându-mă foarte mult pe imagine, vocea este cea mai importantă, dar eu cred că pachetul este cel mai important, iar decisiv este ceea ce vrea publicul.

În atâția ani de zile, ca și acum, îmi face mare plăcere ceea ce fac pentru că îmi place să cânt, îmi place să mă reinventez, îmi place, de ce nu, să fiu un model pentru oamenii care pornesc foarte de jos și care atunci când și Dumnezeu vrea, cu siguranță reușești.”, a mai spus Daniela Gyorfi.