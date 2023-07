Eugenia Nicolae, rol emoționant alături de actrița Tania Popa: „Am văzut cum a trăit fiecare scenă”

Tania Popa este de pe scena teatrului românesc. O mare parte din public a făcut cunoștință cu ea la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

De curând, vedeta a primit un rol impresionant și a trebuit să o interpreteze pe mama Eugeniei Nicolae în noul videoclip care se numește „Mamă numa’ o fată ai”.

Actrița Tania Popa, emoționată până la lacrimi

Eugenia Nicolae a ajuns cunoscută publicului român datorită aparițiilor sale la „Românii au talent”, „Eurovision” și „Vocea României. Solista a lansat videoclipul noii piese, „Mamă numa’ o fată ai”, unde joacă alături de îndrăgita actriță Tania Popa.

„Am scris această piesă din postura unei femei mature de 30 de ani, puternică, dar și vulnerabilă, pregătită să înfrunte lumea pentru că poartă în călătoria ei prin viață toate sfaturile mamei ei. Actrița din rolul principal, Tania Popa, un munte de talent și profesionalism. M-am bucurat enorm că a acceptat invitația noastră de a juca în videoclip.

Am văzut cum a trăit fiecare scenă din clip. În rolul fetiței a fost Ilinca Stan, care este la prima ei experiență de genul acesta. A făcut furori! Tania Popa a fost cucerită de talentul Ilincăi. Au făcut o echipă mamă-fiica de-a dreptul minunată!”, a spus Eugenia Nicolae.

„Până să ne cunoaștem, Eugenia mi-a dat să ascult piesa. După ce am ascultat-o mi-am dat seama că vreau neapărat să fac parte din acest proiect, adevărul e că piesa m-a cucerit și susțin și acum că este cel mai important element din acest proiect. Apoi, cunoscând-o pe Eugenia, am fost mai mult decât fericită, când am văzut ce fel de persoană e.

Un om cald, simplu, în ciuda talentului imens pe care îl are. Eu ador oamenii valoroși dar modești, cu mult bun simț. Apoi am cunoscut și restul echipei și chit că a durat doar o zi, am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Toată lumea a fost extrem de prietenoasă și totul a decurs extrem de ușor. Nu puteam să-mi doresc ceva mai frumos! Îmi place enorm să fac parte din astfel de proiecte și sper să mă mai intersectez cu Eugenia și cu talentul ei. A fost o bucurie!”, a susținut Tania Popa, notează .