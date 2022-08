Face sau nu Lora compromisuri într-o relație: „Și după ce las mult, vine o zi când, aparent din senin, te trezești... ”

dintre cele mai frumoase, cunoscute și apreciate cântărețe din România. În cadrul unui interviu, vedeta a făcut dezvăluiri despre cât de repede se îndrăgostește și dacă face compromisuri în relație.

Lora a dat lovitura cu hit-ul verii, „Emilian”! Și dacă profesional stă bine și e plină de idei, pregătind noi proiecte muzicale, Lora a spus pentru Ciao.ro ce o așteaptă și pe plan personal în 2023.

Cum a apărut hit-ul „Emilian”

Artista a menționat că piesa a fost o provocare. Ea și-a propus să facă ceva cu primul cuvânt pe care îl va rosti Doc.

„Eram în tabăra de muzică, la Susai, și echipele pentru sesiunile de compoziție erau pe modul surpriză. Nu știai dinainte cu cine vei fi în sesiune. Și când am intrat în studio și l-am văzut pe Doc, mi-am propus să fac o piesă despre primul cuvânt pe care Doc îl rostește. Și el s-a aplecat pe geam și a început să strige: „Emilian, hai sus că am început sesiunea, lasă Fifa!” (Emilian juca Fifa cu iubitul meu) Și uite așa am început să cant „Tu, Emi, Emilian, nu mai bate mingea pe maidan”, a spus Lora pentru .

Посмотреть эту публикацию в Instagram

De asemenea, vedeta a subliniat că este inspirată de iubitul său, pentru că acesta crede în talentul ei.

Ce se întâmplă în viața artistei pe plan sentimental. Face sau nu Lora compromisuri

În viața reală, Lora este o fire foarte sentimentală. Cântăreața a mărturisit că se îndrăgostește repede, dar nu ezită să se desprindă atunci când vede că nu merge.

„Mă îndrăgostesc repede și dacă nu e ce trebuie, îmi trece la fel de repede. Sunt artist și mă hrănesc din imaginație dacă vreau să scriu despre un anumit subiect care nu e în concordanță cu realitatea”

Lora a spus că , dar persoana de alături nu ar trebui să profite de asta. Sunt multe pe care ea nu le-ar putea ierta bărbatului de lângă ea.

„Las mult de la mine chiar dacă par foarte strictă. Și după ce las mult, vine o zi când, aparent din senin, te trezești un om eliberat de iubirea mea.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

E o listă lungă și ca să scurtez, nu aș ierta lipsa iubirii și efectele ei secundare. Asta nu înseamnă că dacă iert ceva mai rămân și în relație”

Ce are Lora pregătit pentru anul 2023

Cântăreața a spus că 2022 se caracterizează prin viață activă, iar 2023 se va vedea de la început. În plan profesional urmează o activitate intensă.

„Urmează un nou single, scris de mine alături de alți oameni talentați pe care i-am descoperit în tabăra de muzică de la Susai.

Îmi doresc să primesc doar ceea ce merit și îmi trebuie. Orice în plus sau în minus ar fi nedrept și periculos pentru liniștea mea. Viața e frumoasă și plină de surprize, iar eu îmi doresc doar să trec cu bine testele ei”

Secretul frumuseții Lorei

„Frumusețea este dintr-un anumit punct, o alegere. Eu aleg să am grijă de mine, pielea mea este haina mea cea mai de preț și o răsfăț cu produsele și formulele brandului meu, cât despre celulită, nu consider lipsa ei etalon al frumuseții.

Femeile au tot felul de perioade cu și fără celulită. Important este să avem alegeri cât mai favorabile frumuseții și sănătății noastre și să ne purtăm trupurile prin lume ca pe niște opere de artă”, a precizat Lora.