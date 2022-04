Momentul în care Lora a ajuns la terapeut: „Nu mai știi ce e real și ce nu”

Lora (39 de ani), una dintre cele mai frumoase, cunoscute și apreciate cântărețe din România, a fost copleșită din punct de vedere psihic, la un anumit moment. Pentru a-și reveni, artista a fost nevoită să apeleze la un specialist. Vedeta a făcut dezvăluirea într-un interviu pentru revista Viva.

Pentru a depăși momentele dificile, Lora a trebuit să apeleze la serviciile unui terapeut. Artista a lăsat de înțeles că bârfele i-ar fi pus o puternică presiune psihică.

„Da. Mi se pare obligatoriu să faci asta când lucrezi într-un astfel de domeniu și când ești înconjurat de atât de mulți oameni și auzi atât de multe păreri. Nu mai știi ce e real și ce nu.

Ai nevoie de un om imparțial, obiectiv, care, contra unei sume modice, îți spune adevărul”, a declarat Lora, pentru .

La începutul carierei muzicale, Lora obișnuia să fie mai băiețoasă.

„Foarte greu, primul an nu știam decât drumul dintre studio și locuința unor prieteni care m-au găzduit. Mi-a trimis Dumnezeu oameni faini care au crezut în mine și care m-au învățat despre acest oraș și jungla urbană de care te poți lovi (…)

Am avut grijă mereu la studio, eram îmbrăcată ca un băiețel și am muncit foarte mult. Sunt mulți oameni pe care nu i-am văzut de mult, dar mă recunosc doar dacă am haine largi și șapca pe cap. M-a ajutat foarte tare tonul vocii în relația cu masculii din industrie și nu numai, și m-am păzit… Bine!”, a dezvăluit Lora, în interviul menționat.

Lora a refuzat să pozeze goală în Playboy. Câți bani a cerut pentru apariție

Odată cu trecerea timpului, Lora a abordat look-uri din ce în ce mai sexy. La un moment dat a fost ofertată chiar de Playboy, pentru a poza dezbrăcată, precum multe alte persoane publice de sex feminin, dar oferta financiară nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor ei.

„Am fost de două ori copertă FHM. Mi-a plăcut genul ăla de senzualitate pe care-l promovează. Mi s-a propus şi din partea celor de la Playboy. Cântam într-un piano bar şi mie îmi place să mă joc cu sezualitatea şi talentele artistice. Îmi plac contrastele. Eram în piano bar şi eram mai sexoasă, ruj roşu, rochie neagră mulată…

M-am aşezat picior peste picior peste un scaun, mi s-a dat microfonul şi am cântat Sam Brown – Stop. Mereu caut privirile alea…WOW!”, a dezvăluit artista, pentru .

1 milion de euro a cerut Lora, o sumă imensă pentru redacția de la București.