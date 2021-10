Familia Gabrielei Cristea trece prin Covid-19: „Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine”

Familia Gabrielei Cristea suferă de Covid-19. Prezentatoarea povestește despre cum c a trecut prin temuta boală. Gabriela a dezvăluit în ce stare sunt membrii familiei.

Gabriela Cristea a adus virusul acasă

Prezentatoarea a anunțat că a fost testată pozitiv, iar, peste câteva zile, s-a infectat și soțul vedetei, Tavi Clonda, și fiicele lor, Victoria și Iris, deși s-au protejat cu măști.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Gabriela Cristea (@bygabrielacristea)

Din fericire, fetele Gabrielei au o formă ușoară și nu se confruntă cu probleme mari. Prezentatoarea speră că odraslele ei vor reveni într-un scurt timp la viață de dinainte. Copilele se joacă și nu au renunțat la activitățile preferate.

„Fetele dorm, sunt ok, nu au trecut prin momente dificile. Au avut o tuse dar acum sunt ok. Important e că se joacă și dau casa peste cap. Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine. Eu cred că noi am avut cu toții de la început, însă nu s-a manifestat”, a precizat Gabriela Cristea, în direct, la Antena Stars.

Gabriela Cristi abia așteaptă să revină pe sticlă

Gabriela Cristea a fost cea care a adus virusul acasă. A urmat soțul acesteia, care a sunat la 112 pentru a fi testat și el, dar și fetițele. Toți trei au fost confirmați pozitivi la COVID-19. Zilnic, vedeta TV primește zeci de mesaje de susținere pe rețele de socializare. Aceasta speră să treacă mai ușor prin boală și să revină cât mai rapid pe sticlă.