B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fără ajutorul de la Luminița Anghel, David Pușcaș a ajuns iar să ceară bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”. Ce venit lunar are tânărul

Fără ajutorul de la Luminița Anghel, David Pușcaș a ajuns iar să ceară bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”. Ce venit lunar are tânărul

B1.ro
21 nov. 2025, 15:30
Fără ajutorul de la Luminița Anghel, David Pușcaș a ajuns iar să ceară bani pe TikTok: „Nu pot să fac față, oameni buni”. Ce venit lunar are tânărul
Sursa foto: Instagram - @davidpuscason
Cuprins
  1. Pentru ce are nevoie David Pușcaș de bani
  2. De ce a renunțat Luminița Anghel să-l mai ajute pe David Pușcaș

David Pușcaș, fiul adoptiv al cunoscutei cântărețe Luminița Anghel, a stârnit îngrijorare după ce a cerut ajutor financiar pe platforma TikTok. Tânărul de 29 de ani le-a dezvăluit urmăritorilor lui că venitul lunar de 2500 de lei este insuficient pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale. Situația sa financiară precară reaprinde discuția despre relația tensionată pe care o are cu mama sa adoptivă.

Pentru ce are nevoie David Pușcaș de bani

În cadrul unei sesiuni live pe TikTok, David Pușcaș a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă. Tânărul a mărturisit că venitul lunar pe care îl are nu îi permite să-și acopere cheltuielile de bază. Aceste costuri includ chiria, un credit bancar și facturile lunare. Împovărat de aceste obligații, David a apelat la bunătatea urmăritorilor săi. El a cerut ajutor pentru a-și plăti o factură restantă la curent.

„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot să fac față cu 2500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau să vă arăt că nu este nicio problemă. Acum vă rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. Vă arăt poză, doar să plătesc curentul 56 de lei, să scap, dacă vreți să mă ajutați”, a declarat David.

În încercarea de a-și îmbunătăți situația, David Pușcaș a participat recent la un interviu de angajare. Deși așteaptă un răspuns favorabil, tânărul consideră că nici cu viitorul salariu nu-și va putea acoperi toate cheltuielile pe care le are de achitat.

„Am fost astăzi la interviu și aștept până vineri și îl iau. Salariul pe care o să îl am, cred că puteți și voi să faceți calculele, sunt din București, singur pe lume…”, a adăugat el.

De ce a renunțat Luminița Anghel să-l mai ajute pe David Pușcaș

Situația disperată a lui David Pușcaș este urmarea unei relații complicate și deteriorate cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel. Tânărul locuiește pe cont propriu de la vârsta de 18 ani. La început, artista l-a sprijinit financiar, plătind chiria pentru mai multe garsoniere în București.

Conform declarațiilor Luminiței Anghel, susținerea financiară a încetat din cauza comportamentului agresiv al lui David. Artista a dezvăluit că fiul adoptiv a fost evacuat din trei locuințe închiriate. Deteriorarea relației a culminat cu un incident care a vizat siguranța fiului ei biologic, Filip.

Artista a povestit un moment tensionat în podcastul „Acasă la Măruță”. David ar fi aruncat o sticlă de parfum în direcția scoicii în care trebuia să stea Filip, dar din fericire, bebelușul se afla în brațele bonei la acel moment. 

Tags:
Citește și...
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
Monden
Cum s-au fotografiat Raluka și iubitul ei, în vacanță: „Te iubesc”. Ce diferență de vârstă este între artistă și omul de afaceri
David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
Monden
David Pușcaș face apel la mila internauților de pe TikTok pentru a-și acoperi cheltuielile: „Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume”
Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Monden
Dan Negru face apel la empatie după moartea medicului Flavia Groșan: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Monden
Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Monden
Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Monden
Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Monden
Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Monden
Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Monden
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație! Află ce s-a întâmplat cu patronul FCSB
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Monden
Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
Ultima oră
17:24 - Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
17:11 - Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
17:11 - Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
16:59 - Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
16:55 - Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”
Catalin Drula
16:45 - EXCLUSIV: Oficialii Ministerului de Interne îi dau peste nas lui Bolojan. „Să măsurăm de mai multe ori până să tăiem.” (VIDEO)
16:38 - 8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
16:33 - ANAF anunță schimbări majore la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă
16:15 - Cum o critica Makaveli pe Anca Alexandrescu înainte să renunțe la Primăria Capitalei: “Singurul lider suveranist e Călin Georgescu”
16:08 - Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților. Guvernul își asumă responsabilitatea pe 28 noiembrie