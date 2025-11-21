David Pușcaș, fiul adoptiv al cunoscutei cântărețe Luminița Anghel, a stârnit îngrijorare după ce a cerut ajutor financiar pe platforma TikTok. Tânărul de 29 de ani le-a dezvăluit urmăritorilor lui că venitul lunar de 2500 de lei este insuficient pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale. Situația sa financiară precară reaprinde discuția despre relația tensionată pe care o are cu mama sa adoptivă.
În cadrul unei sesiuni live pe TikTok, David Pușcaș a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă. Tânărul a mărturisit că venitul lunar pe care îl are nu îi permite să-și acopere cheltuielile de bază. Aceste costuri includ chiria, un credit bancar și facturile lunare. Împovărat de aceste obligații, David a apelat la bunătatea urmăritorilor săi. El a cerut ajutor pentru a-și plăti o factură restantă la curent.
„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot să fac față cu 2500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau să vă arăt că nu este nicio problemă. Acum vă rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. Vă arăt poză, doar să plătesc curentul 56 de lei, să scap, dacă vreți să mă ajutați”, a declarat David.
În încercarea de a-și îmbunătăți situația, David Pușcaș a participat recent la un interviu de angajare. Deși așteaptă un răspuns favorabil, tânărul consideră că nici cu viitorul salariu nu-și va putea acoperi toate cheltuielile pe care le are de achitat.
„Am fost astăzi la interviu și aștept până vineri și îl iau. Salariul pe care o să îl am, cred că puteți și voi să faceți calculele, sunt din București, singur pe lume…”, a adăugat el.
Situația disperată a lui David Pușcaș este urmarea unei relații complicate și deteriorate cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel. Tânărul locuiește pe cont propriu de la vârsta de 18 ani. La început, artista l-a sprijinit financiar, plătind chiria pentru mai multe garsoniere în București.
Conform declarațiilor Luminiței Anghel, susținerea financiară a încetat din cauza comportamentului agresiv al lui David. Artista a dezvăluit că fiul adoptiv a fost evacuat din trei locuințe închiriate. Deteriorarea relației a culminat cu un incident care a vizat siguranța fiului ei biologic, Filip.
Artista a povestit un moment tensionat în podcastul „Acasă la Măruță”. David ar fi aruncat o sticlă de parfum în direcția scoicii în care trebuia să stea Filip, dar din fericire, bebelușul se afla în brațele bonei la acel moment.