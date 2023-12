Fiica Andreei Bănică l-a adus acasă pe iubitul ei. Cum a reacționat artista și soțul ei: „Tata se panicase, nu știa ce să facă”

, se bucură de familia frumoasă pe care au construit-o, având un băiat numit Noah și o fiică adolescentă, Sofia, în vârstă de 14 ani. Sofia a început liceul în acest an și , pe care l-a prezentat părinților. În timp ce Andreea a reacționat calm, văzând acest aspect ca o etapă firească, Lucian Mitrea, tatăl Sofiei, a fost extrem de panicat.

Cum au reacționat Andreea Bănică și soțul ei când au făcut cunoștință cu iubitul fiicei lor

„Când a venit la mine de ziua mea, tata se panicase, nu știa ce să facă, se urca pe pereți. Era atât de panicat, patrula prin casă, m-am șocat, i-am zis să stea calm”, a povestit amuzată Sofia, fiica Andreei Bănică, scrie .

„Noi am vrut să-l cunoaștem, am vrut să știm cine este și să știm cu cine se plimbă Sofia. Și noi ne-am cunoscut tot pe la vârsta asta și am rămas împreună. Am fost foarte mulțumită și de el și de ei. Sunt niște copii cuminți, la locul lor, el are mai mare grijă de ea, o împinge de la spate, e gelos, îmi place de ei maxim. Eu am încercat să-l țin pe Lucian cu picioarele pe pământ, să stea liniștit. Atât timp cât știm de ei și știm unde sunt, ce fac, cu cine, este cel mai important lucru. Copiii trebuie să fie în siguranță. Deja îi știm părinții, deja vorbim noi mamele”, a adăugat Andreea Bănică.