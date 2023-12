Ce planuri are Andreea Bănică anul acesta de Crăciun / Unde va petrece sărbătorile de iarnă: „Nu mai cânt atât de mult”

din România, a avut parte de un an plin de bucurii și emoții. Artista s-a mutat cu familia într-o casă nouă, acolo unde își va petrece toate sărbătorile de iarnă. Anul acesta de Crăciun, vedeta va sta acasă și se va bucura de atmosferă alături de soțul ei, Lucian Mitrea, și copiii lor. De Revelion, însă, artista va fi pe scenă, la fel ca și anii trecuți.

s-a făcut remarcată prin intermediul pieselor pe care le-a lansat, fie solo, fie în colaborare. Din acestea amintim „Același iubit”, „Samba”, „Rupem boxele” și „În lipsa ta”.

Ea este cunoscută de public și în urma aparițiilor la TV, dar și a concertelor de pe scenele din România. Andreea Bănică a reușit să își creeze astfel o comunitate pe Instagram, unde este urmărită de peste 920.000 de persoane.

Andreea Bănică își va petrece Crăciunul acasă, alături de familia sa

Andreea Bănică , după ce și-a vândut vila în care a locuit timp de 15 ani pentru că nu era prea încăpătoare. După perioada de Revelion, când va avea câteva concerte, vedeta vrea să călătorească în Thailanda.

„De Crăciun voi fi acasă cu familia cu prietenii. Mergem și în vizită. Anul ăsta sper să gătesc mai puțin ca anii trecuți. Îmi ies foarte bine sarmalele, salata de boeuf. Lucian nu știu dacă preferă ceva în mod aparte, dar este cu salata de boeuf. De Revelion voi cânta.

Am câteva concerte, nu am foarte multe. Nu mai cânt atât de mult, pentru că nu mai fac față. Sunt atât de obosită, iar copiii îmi fură din timpul ăsta al meu cu cântatul. Mi-au și spus: „Mama, de Revelion niciodată nu stai cu noi!’. Dar stau de Crăciun cu ei, de câțiva ani asta fac. De Revelion trebuie să merg să cânt, că asta e meseria”, a mărturisit Andreea Bănică pentru .

Care este cea mai mare realizare a anului pentru Andreea Bănică

După perioada concertelor de Revelion, artista și-a propus să plece cu familia în Thailanda. De asemenea, ea a spus că cea mai mare realizare a sa este faptul că și-a deschis hotelul din Eforie Nord.

„Sper din toată inima să plecăm în vacanță. Am vrea să mergem în Thailanda în ianuarie sau februarie, să vedem. Am vrut și acum, de Crăciun, dar nu ne-a ieșit. (…)

Cea mai mare bucurie din acest an a fost că am deschis hotelul de pe malul mării, din Eforie Nord. Am încheiat cu brio un sezon important, primul din viața noastră, și am răsuflat ușurată. Asta a fost cea mai mare realizare a noastră, anul acesta.

Momente complicate nu au fost în viața noastră, doar cele legate de cățelul nostru, care are 16 ani, e bătrân, nu mai vede bine nu mai aude. Nu mai are reflexe. O ducem așa greu, este ca un bătrânel, necesită atenție și îngrijire, depinde de mine oarecum. 16 ani din viața lui a fost cu mine. E foarte greu. Știu ce mă așteaptă, sunt conștientă și încerc să mă pregătesc psihic”, a mai spus vedeta.