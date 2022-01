Fiica Andreei Marin își face intrarea în showbiz. Imagini superbe pe contul faimoasei prezentatoare

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. își face primele apariții în showbiz, încă de la 14 ani, conform Click.

Aceasta a făcut mai mulți pași în lumina reflectoarelor până acum. Unul dintre ei este lansarea unei colecții de bijuterii, unde a participat alături de mama sa.

În ciuda vârstei fragede, adolescenta nu se lasă intimidată de prezența camerelor de filmat.

De curând, Violeta a pozat și pentru contul de instagram al mamei sale.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Andreea Marin nu își dorește ca fiica ei să ajungă vedetă

În ciuda faptului că o pozează pe Instagram și o cheamă la evenimente, Andreea Marin a mărturisit că nu și-ar dori ca Violeta să devină o persoană publică.

Întrebat dacă i-ar plăcea ca Violeta să fie vedetă, Marin a răspuns: „Nu, va spun cinstit. Avand in vedere atatea neplaceri pe care le-am trait, caci oamenii vad doar ce e in lumina reflectoarelor si totul pare stralucitor si extraordinar. Nu e asa. Sunt o gramada de neajunsuri care vin odata cu faptul ca esti mereu recunoscut”, la Kanal D.

Pe de altă parte, „dacă îi va fi dat sau dacă asta îi va fi steaua, o voi susține fără nicio ezitare”, a mai spus Marin.

„Zâna Surprizelor” refuză o nouă căsnicie

Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. Aceasta postat recent, pe conturile ei de socializare, o poză în care poartă un inel.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Marin (@andreeamarinromania)

”Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a scris de Andreea Marin pe Instagram.

În ciuda agitației care s-a petrecut printre fanii prezentatoarei, imediat după postarea pozei, vedeta spune că nu vede nimic special în căsătorie și nu trăiește conform normelor sociale. Prin urmare, se pare că încă nu a venit momentul potrivit pentru acest pas.