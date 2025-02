Fiica lui Alexandru Papadopol nu a fost invitată la nunta actorului. Ioana Ginghină: „Fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei”

Alexandru și-a refăcut viața cu . El a cerut-o de soție pe 14 februarie și a avut o ceremonie secretă. Fiica acestuia nu a fost invitată, scrie .

Ce spune fosta soție

, fosta soție a lui Papadopol, a vorbit despre reacția fiicei, Ruxi, după cele întâmplate.

Fata a aflat de căsătorie din presă. Ea a spus că și-ar fi dorit să afle de la tatăl ei.

„Gândește-te că ea nu a fost invitată la nuntă, a aflat din presă. Deci, crede-mă, pentru asta nu mai pot să-l iert. Tu știi cât de amărâtă a fost copila asta în acele zile? Știi ce mi-a zis după ce a apărut tot în presă? Am avut repetiție în dimineața aia, dar când am ajuns acasă, am găsit-o atât de mâhnită…mi-a zis un singur lucru: „L-a durut pe tata undeva că m-am supărat eu”, a povestit Ioana Ginghină, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Ca mamă ți se rupe sufletul când îți vezi copilul atât de amărât. Asta ne spunea și psiholoaga când mergea Ruxi: fata își dorește să fie prima pentru tatăl ei. (…) A fost distrusă efectiv că nu a fost băgată în seamă, că nu a fost…”, a mai adăugat Ioana Ginghină.