Fiica lui Aurelian Preda a luat o decizie radicală! Ce vrea să facă cu apartamentul moștenit de la tatăl său

Fiica celebrului interpret de muzică populară a luat o decizie radicală în ceea ce privește apartamentul pe care l-a moștenit de la tatăl ei, pe vreme când era doar o adolescentă.

Anamaria Rosa Preda a rămas singură de iar pe vreme când tatăl ei s-a stins din viață. Tânăra a moștenit atunci, de la celebrul artist, un apartament, însă odată cu el a moștenit și datoriile la bancă.

Fiica lui Aurelian Preda, decizie radicală cu apartamentul moștenit de la tatăl ei

Tânăra a făcut eforturi pentru a achita toate datoriile la bancă pe care tatăl ei le avusese din cauza apartamentului și și-a dorit foarte mutl să păstreze moștenirea. Totuși, recent, ea a luat o decizie radicală în ceea ce privește locuința pe care o avea după decesul lui Aurelian Preda.

„A făcut un credit la bancă în iunie a luat creditul în septembrie a decedat. Este vorba de o casă de care nu am reușit să ma atașez sufletește. Am preluat ratele, dar pentru a achita direct creditele trebuie să am un salariu de peste 1.000 de euro.

Am un testament de la tatăl meu în care mi-a lăsat apartamentul și casa părintească. Toate bunurile materiale au venit cu datoriile. Am suportat cheltuielile. Am de gând să fac succesiunea si să vând casa”, a povestit ea la Teo Show, potrivit

Tânăra spune că totuși își dorește o casă mai mică, motiv pentru care a decis să vândă apartamentul pe care l-a moștenit. Anamaria Rosa Preda își dorește o locuință mai mică, în care să se simtă „acasă”.

„Îmi doresc o casă mai mică din punct de vedere psihic și sufletește. Când văd casa mare si goală nu mă simt la locul meu. Vreau o casă mai mică cu gradină. Noi nu stăm în casa tatălui”, a mai explicat ea.

Ce spune tânăra despre averea tatălui ei și unde s-au dus banii celebrului interpret

Anamaria Rosa Preda a avut parte de o serie de încercări în adolescență. Tânăra a recunoscut că în prezent lucrează la un casino, dar este un job pe care nu îl vede de viitor. Cât despre averea celebrului interpret de muzică populară, frumoasa brunetă susține că banii au fost chetuiți încă din timpul vieții, din cauza problemelor de sănătate de pe care artistul le avea.

„Am un nou job de 7 luni de zile. M-am angajat la un casino online. Nu este un job pe care mi l-aș dori, este un job pe termen scurt.

Dacă ar fi știut că sunt în situația actuală, tatăl meu cu siguranță ar fi dorit (n.r să vândă casa). Eu îmi doresc să investetsc mai departe în cariera mea. Toată lumea îmi spune ,,unde sunt banii câștigați de Aurelian Preda?”, sunt în sănătate, dacă tatăl meu nu s-ar fi tratat de la 30 de ani până la 40 de ani cu siguranță ar fi murit mult mai devreme”, a mai spus tânăra, potrivit sursei citate mai sus.