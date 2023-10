Fiica lui „Garcea” s-a logodit / Ce părere are Mugur Mihăescu despre viitorul ginere

Mugur Mihăescu, cunoscut pentru rolul său în popularul personaj „Garcea,” trăiește momente de bucurie după ce fiica sa, Ivona, în vârstă de 25 de ani, a fost cerută în căsătorie. Tânăra, care studiază și locuiește în Anglia, a anunțat cu mândrie pe rețelele sociale că urmează să devină soția bărbatului care i-a câștigat inima, relatează .

Mugur Mihăescu: „Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu”

Actorul Mugur Mihăescu, tatăl Ivonei, a fost plăcut surprins de vestea logodnei, iar sprijinul față de fiica sa este deplin. Cu umor și încredere în alegerile ei, el a declarat că își dorește ca Ivona să-și facă numele cunoscut independent de al lui și să aibă succes în toate aspectele vieții.

„Îmi doresc ca Ivona să facă uitat numele de Mugur Mihăescu și să-l impună pe al ei. Doar la notorietate mai are să mă întreacă, în rest a trecut peste mine la toate celelalte capitole, deșteptăciune, frumusețe interioară, șansă în viață!”, a afirmat Mugur Mihăescu.

Ce părere are Mugur Mihăescu despre viitorul ginere

Cu privire la viitorul ginere, Vlad Gabura, Mugur Mihăescu are numai cuvinte de laudă. El consideră că Vlad este un tânăr hotărât și cu picioarele pe pământ, iar aceste calități îl încântă. Actorul are încredere deplină în alegerile fiicei sale și crede că Ivona a făcut alegerea potrivită pentru ceea ce își dorește de la viață și de la partenerul ei.

„Sincer vă spun că am deplină încredere în alegerile Ivonei. Nu am stat niciodată să-mi conturez în imaginație cum ar trebui să arate cel care va cuceri inima fiicei mele. Mi-a fost de ajuns să aflu că face parte, ca și mine, din zodia Gemenilor! Îl consider deja ca pe copilul meu. Nu pot spune că l-am simțit timid în relația cu tata socru, ci mai degrabă mi-a făcut impresia unui bărbat cu capul pe umeri”, a mărturisit actorul.