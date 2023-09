Fiica Roxanei Ciuhulescu a fost externată din spital. Tatăl fetiței nu a vizitat-o: „Sprijin financiar la această operație nu a avut din partea lui”

în urma unei intervenții chirurgicale de urgență prin care fiica sa a trecut. Ana a suferit o operație pentru corectarea scoliozei, însă acum starea ei este semnificativ îmbunătățită, iar ea a fost deja externată din spital. În acele momente tensionate, vedeta , însă a fost alături de fiica sa în fiecare clipă a acestui proces medical.

Fiica Roxanei Ciuhulescu a fost externată din spital

„Da, aseară ne-au externat din spital iar Ana este din ce în ce mai bine. Acum are dureri foarte mici care le putem asociat cu o febra musculară. Încă e slăbită, dar a dormit aseară ca un prunc, nu a avut probleme cu somnul. Aseară i-am făcut și baie, am spălat-o pe cap. De azi începe și kinetoterapia. Exerciții fizice care vor fi sub îndrumarea unui specialist. Ana a recuperat centimetri în înălțime pierduți prin curbura coloanei”, a declarat Roxana Ciuhulescu, potrivit .

Fostul soț nu și-a vizitat fiica pe patul de spital

„În urma operației, Ana a crescut cu 7 centimetri. Tatăl ei a sunat-o și întrebat-o cum este, cum se simte și cam atât. Sprijin financiar la această operație nu a avut din partea lui. Doar pensie alimentară îi da, în rest niciun leu în plus. Pensie alimentară care nu este nici mare, nici mică.

Silviu, soțul meu, și-a dorit foarte mult o fetiță, așa că Ana a fost o binecuvântare pentru el. Prin urmare, Ana este norocoasa. La spital, la ea, cât a fost internată, a fost vizitată de frații ei: Cezar (5 ani) și Tudor (26 ani), fratele cel mare, care este băiatul lui Silviu din căsătoria anterioara. De asemenea, la spital a mai fost și bunica, mama mea, dar și cele patru bune prietene ale ei”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.