Fiica și nora lui Sile Cămătaru, respectiv sora și soția lui Dani Balint, au oferit o reacție, în urma informațiilor apărute în presă despre bărbat. Acesta , fiind acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Asta după ce, în luna august, și-ar fi bătut băiatul în vârstă de 12 ani.

Cele două femei au ieșit în spațiul public și au dezmințit tot ce s-a scris, susținând exact contrariul. Potrivit celor două, Dani Balint ar fi un tată iubitor, iar fiul lui ar fi „cel mai râzgâiat copil posibil”.

Ce a spus sora lui Dani Balint

Rebeca Balint a explicat că informațiile apărute în presă nu sunt reale și că tot ceea ce a vrut să facă fratele ei a fost să îl sperie pe nepotul său, nicidecum să îl bată cu bestialitate, așa cum s-a vehiculat.

„Vrem și noi să dezmințim tot ce s-a creat în mediul online și în mass media despre fratele meu Dani Balint. Despre faptul și-a snopit copilul copilul în bătaie, copilul lui pe care îl crește, îl iubește, e cel mai răzgâiat copil posibil.

Am ajuns să facem pușcărie că ne educăm copiii. Se spune că l-a snopit în băiate pe David, că a sărit să o agreseze și pe mama copilului pentru că a vrut să se bage, ea nefiind în filmare. În primul rând, Oana nu era acolo, era sora mea, Sara. Poliția știe. Subiectul nu este de ieri, alaltăieri. Este de astă vară, dar s-a sesizat poliția după câteva luni”, a spus Rebeca Balint pe

Sora lui Dani Balint: „La televizor s-a montat filmarea de așa natură încât să pară ceva animalic”

De asemenea, femeia a acuzat mass-media de dezinformare, subliniind faptul că la televizor, filmarea a fost montată, în așa fel încât să pară că Dani Balint a fost extrem de agresiv.

„Dacă fratele meu, ditamai matahala, îi dădea cu adevărat pumni și picioare, de acolo nu îl mai lua decât Smurdul. Nu se ridica el să meargă. La televizor s-a montat filmarea de așa natură încât să pară ceva foarte agresiv, animalic. Intenția lui a fost să-l sperie”, a mai spus sora lui Dani Balint.

Soția lui Dani Balint explică: „I-am spus să ia atitudine cu el că am auzit că vrea să consume substanțe interzise”

De cealaltă parte, soția lui Dani Balint a mărturisit că știa despre incident și chiar ea l-a sunat pe soțul său să îl roage să „ia atitudine”. Asta, după ce ar fi auzit că băiatul de doar 12 ani vrea să consum e substanțe interzise.