Finii lui Gheorghe Turda au fost jefuiți. Cine este persoana care i-ar fi lăsat fără zeci de mii de euro

Finii lui au fost jefuiți de către menajeră. Femeia care le făcea curat în casă i-ar fi lăsat fără bijuterii de zeci de mii de euro. Ea le-ar fi furat până și verighetele.

Totuși, nu sunt 100% convinși că menajera ar fi de vină, dar au multe detalii care să o incrimineze pe aceasta, informează Spynews.

În urmă cu puțin timp, într-un interviu pentru Antena Stars, fina lui Gheorghe Turda a vorbit despre incidentul prin care a trecut.

Finei lui Turda îi pare cel mai rău de lipsa verighetelor

Lorraine a mărturisit că a fost jefuită, după ce a observat că din casă lipsesc biljuterii în valoare de zeci de mii de euro.

„A fost o experiență foarte, foarte neplăcută pentru noi. Noi bănuim că este femeia de la menaj, dar în casă la noi au fost mai mulți prieteni, dacă pot să zic așa, iar eu și soțul meu suntem un pic mai dezordonați chiar și în privința obiectelor de preț”, a declarat Lorainne,

Pe lângă bijuteriile furate, Lorraine a menționat că cel mai rău îi pare de verighete, care se aflau în același loc cu accesoriile scumpe pe care le avea.

Sora menajerei, un potențial suspect

Ea a dat vina pe menajera care a venit ultima oară la ei în casă, fiind sora femeii care are de obicei grijă de casa lor.

„Eu, totuși, țin să cred că a fost menajera, mai ales că nu este menajera noastră obișnuita, este sora ei. Noi nu am observat lipsa bijuteriilor imediat, au mai trecut câteva zile până când mi-am dat seama că nu mai am acele bijuteriile. Inima noastră a fost foarte îndurerată de faptul că am pierdut verighetele noastre de cununie.”, a mai precizat Lorraine.