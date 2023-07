Gheorghe Turda a luat o decizie surprinzătoare privind viața sa sentimentală, după câteva decepții în dragoste: „Am încercat o dată, de două ori...”

Gheorghe Turda este recunoscut ca unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din România. Cariera sa muzicală s-a bucurat de un succes răsunător datorită talentului său remarcabil și a pasiunii de care dă dovadă pe scenă. Cu toate acestea, viața sa amoroasă a fost plină de provocări și experiențe tumultoase. După mai multe relații de iubire care nu s-au concretizat într-o legătură stabilă, Gheorghe Turda a decis să ia o hotărâre radicală.

Gheorghe Turda renunță la căutarea unei noi iubiri și se concentrează pe familie

, a dezvăluit recent că este din nou singur, renunțând la căutarea unei noi iubiri. El a încercat să-și refacă viața de câteva ori, dar fără succes, și acum a decis să se oprească din căutare. Turda a menționat și faptul că a fost generos cu colegii săi de breaslă, dar unii au profitat de bunătatea lui. În prezent, se concentrează pe viața și cariera sa personală.

„După moartea soției mele, acum 14 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi refac într-un fel viața. Eu am o deviză a vieții de atunci încoace, singurătatea ucide. Am încercat o dată, am încercat de două ori și nu a mers și atunci m-am oprit. Am stopat orice legatură cu presa vis a vis de știrile de prost gust, mi-au atribuit niște lucruri pe care nu le-am făcut. Și chiar din contra am ajutat oamenii cât am putut pe fiecare și chiar m-au exploatat de bunătatea mea. Multi colegi de breaslă, de scenă, de cântec, alții mai valoroși, alții mai puțin valoroși”, a declarat Gheorghe Turda pentru .

După ce a hotărât să încheie orice relație romantică, interpretul de muzică populară își dedică timpul fiicelor sale și nepoților. În viața sa sentimentală, , dar vorbește cu emoție despre dragostea pe care o are față de familia sa și despre cum îl înconjoară în fiecare zi.

Artistul se mândrește cu nepoții săi

„Sunt solo, sunt cu fetele mele, cu nepoții mei. Eu am o relație de familie foarte sănătoasă, iubesc tot ce e frumos pe această lume, mai ales familia. Familia mă înnobilează, toate reușitele de familie”, a mai spus artistul.

Gheorghe Turda este și un bunic extrem de mândru. Cu toate acestea, el a admis că nu își alintă prea mult nepoții. A povestit că cei trei nepoți îi urmează în pași și sunt deosebit de talentați. În plus, unul dintre ei a avut ocazia să urce pe scenă alături de bunicul său și a obținut un succes impresionant la acel spectacol.

„Nu îi cam scarpin în coarne, ca să zic așa. Îi iubesc tare mult, cel mic mi-a făcut o figură tare frumoasă la aniversarea mea. La spectacolul de la Radio, în martie, a evoluat pe scenă la un instrument foarte dificil, la tobe, percuție. L-a testat înaine cu 2 luni Țăndărică și când a zis “ăsta e al meu”… și a lucrat cu el, a apărut cu bunicul pe scenă. A avut un succes culminant. Iar cel mare, alt nepot din partea fetei mari, ei locuiesc în Austria, cântă la pian. Mi-a cântat un fragment din Simfonia a 5-a de Beethoven. Cea mare este elevă în clasa a 10-a la Tonitza, face pictură, sculptură și modelaj, are note de 10 și cochetează cu muzica pentru că are voce. Mi-a luat 4 premii I la muzică populară, etno-pop, rock și muzică ușoară”, a mai povestit Gheorghe Turda.