Fiul lui Adrian Minune a povestit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta iubită, Ariana, cu care urma să se căsătorească. a dat detalii despre viața sa amoroasă din prezent.

Adrian Minune Jr., despre despărțirea de fosta iubită

Fiul cunoscutului cântăreț de manele a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta sa iubită, Ariana, în urmă cu câteva luni. Cei doi au avut o relație care a durat aproximativ șase luni. Apoi, Adrian Minune Jr. și iubita sa au decis să-i pună capăt. Aceasta chiar dacă se zvonea că lucrurile evoluează spre o căsătorie.

„Toată lumea a crezut în , dar consider că e mai bine că ne-am separat. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui”, a spus tânărul

În acest context, fiul manelistului a ținut să clarifice lucrurile. Totodată, el a vorbit și despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta logodnică, Andreea. Adrian Jr. a precizat că relația cu Ariana a s-a încheiat fără scandal, iar acum nu mai are nici o . Tânărul a fost invitat la emisiunea „Un Show Păcătos”, unde a dat detalii despre viața sa sentimentală.

„Sentimental sunt bine rău de tot. Singur nu sunt și nu am fost niciodată, pentru că îl am pe Dumnezeu lângă mine (…) Nu e normal așa? (să fie unul dintre cei mai vânați din lumea mondenă – n. red.)”, a afirmat Adrian Minune Jr.

Ce spune despre despărțirea de Ariana

Întrebat care au fost motivele despărțirii de Ariana, fiul cunoscutului manelist a povestit pe scurt că au fost o serie de neînțelegeri care au dus la separare. Adrian Minune Jr. a ținut să spună, că amândoi erau încrezători că relația va evolua într-o direcție bună, dar că nu s-a întâmplat așa.

„Cum există bine, atât există și rău. Fiecare era (încrezător – n. red.) în relație. Asta s-a întâmplat. Dar pe de o parte, Dumnezeu știe. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui (despărțirea a avut loc fără dispute – n. red.)”, a mai comentat Adrian Jr. la Un Show Păcătos difuzat de .

Adrian Minune Jr. explicat care au fost motivele ce au dus la despărțirea de Ariana, deși toată lumea îi admira când îi vedea împreună. Fiul manelistului a explicat că ruptura a avut loc pentru că pur și simplu nu s-au mai înțeles.

„Nimic din partea nimănui, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Nu era geloasă fata de niciun fel, eu nu eram gelos că fata nu ieșea, mai mult nu am ce să zic. Să-i ajute Dumnezeu, îi doresc tot binele (…) Nu port ură. Dacă pot să o ajut într-un fel, o să o ajut, dacă nu, nu”, a arătat el.

Adrian Minune Jr, despre împăcarea cu fosta logodnică

Fiul cântărețului de manele nu a dorit să facă prea multe comentarii despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta sa logodnică, Adriana. Adrian Minune Jr. l-a invitat pe moderator să o contacteze pe fosta logodnică și să-i ceară detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

„Întrebați-o pe ea, nu pe mine, să vă zică ea”, a expediat subiectul, fără alte comentarii.