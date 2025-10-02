B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fiul lui Adrian Minune clarifică lucrurile. Motivul care a dus la despărțirea de fosta iubită

Fiul lui Adrian Minune clarifică lucrurile. Motivul care a dus la despărțirea de fosta iubită

Adrian Teampău
02 oct. 2025, 09:32
Fiul lui Adrian Minune clarifică lucrurile. Motivul care a dus la despărțirea de fosta iubită
Adrian Minune Jr. Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Adrian Minune Jr., despre despărțirea de fosta iubită
  2. Ce spune despre despărțirea de Ariana
  3. Adrian Minune Jr, despre împăcarea cu fosta logodnică

Fiul lui Adrian Minune a povestit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta iubită, Ariana, cu care urma să se căsătorească. Adrian Jr. a dat detalii despre viața sa amoroasă din prezent.

Adrian Minune Jr., despre despărțirea de fosta iubită

Fiul cunoscutului cântăreț de manele a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta sa iubită, Ariana, în urmă cu câteva luni. Cei doi au avut o relație care a durat aproximativ șase luni. Apoi, Adrian Minune Jr. și iubita sa au decis să-i pună capăt. Aceasta chiar dacă se zvonea că lucrurile evoluează spre o căsătorie.

„Toată lumea a crezut în relația cu Ariana, dar consider că e mai bine că ne-am separat. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui”, a spus tânărul

În acest context, fiul manelistului a ținut să clarifice lucrurile. Totodată, el a vorbit și despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta logodnică, Andreea. Adrian Jr. a precizat că relația cu Ariana a s-a încheiat fără scandal, iar acum nu mai are nici o relație stabilă. Tânărul a fost invitat la emisiunea „Un Show Păcătos”, unde a dat detalii despre viața sa sentimentală.

„Sentimental sunt bine rău de tot. Singur nu sunt și nu am fost niciodată, pentru că îl am pe Dumnezeu lângă mine (…) Nu e normal așa? (să fie unul dintre cei mai vânați din lumea mondenă – n. red.)”, a afirmat Adrian Minune Jr.

Ce spune despre despărțirea de Ariana

Întrebat care au fost motivele despărțirii de Ariana, fiul cunoscutului manelist a povestit pe scurt că au fost o serie de neînțelegeri care au dus la separare. Adrian Minune Jr. a ținut să spună, că amândoi erau încrezători că relația va evolua într-o direcție bună, dar că nu s-a întâmplat așa.

„Cum există bine, atât există și rău. Fiecare era (încrezător – n. red.) în relație. Asta s-a întâmplat. Dar pe de o parte, Dumnezeu știe. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui (despărțirea a avut loc fără dispute – n. red.)”, a mai comentat Adrian Jr. la Un Show Păcătos difuzat de Antena Stars.

Adrian Minune Jr. explicat care au fost motivele ce au dus la despărțirea de Ariana, deși toată lumea îi admira când îi vedea împreună. Fiul manelistului a explicat că ruptura a avut loc pentru că pur și simplu nu s-au mai înțeles.

„Nimic din partea nimănui, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Nu era geloasă fata de niciun fel, eu nu eram gelos că fata nu ieșea, mai mult nu am ce să zic. Să-i ajute Dumnezeu, îi doresc tot binele (…) Nu port ură. Dacă pot să o ajut într-un fel, o să o ajut, dacă nu, nu”, a arătat el.

Adrian Minune Jr, despre împăcarea cu fosta logodnică

Fiul cântărețului de manele nu a dorit să facă prea multe comentarii despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta sa logodnică, Adriana. Adrian Minune Jr. l-a invitat pe moderator să o contacteze pe fosta logodnică și să-i ceară detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

„Întrebați-o pe ea, nu pe mine, să vă zică ea”, a expediat subiectul, fără alte comentarii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Monden
Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Monden
Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Monden
Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Monden
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
Monden
Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Eveniment
Tatăl lui Meghan Markel, blocat într-o clădire în urma cutremurului din Filipine. Cum reacționează familia Ducesei de Sussex
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Monden
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
Monden
Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Monden
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Ultima oră
12:39 - Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță
12:26 - Lupii preistorici creați în laborator au împlinit un an. Cântăresc 54 de kg și par desprinși din serialul „Game of Thrones”
12:03 - Producția auto intră în era Inteligenței Artificiale. Parteneriat extins între Stellantis și Mistral AI
12:02 - Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
12:01 - Mircea Bravo a revenit pe marile ecrane cu filmul „Vecina”. Poveste reală și investiție de 1 milion de euro
11:38 - Accident aviatic în SUA: Coliziune între două avioane pe un aeroport. Zeci de pasageri se aflau la bord
11:35 - Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
11:09 - Nicoleta Luciu, schimbare radicală la 45 de ani. Cum a reușit să slăbescă 12 kilograme: „Mănânc doar 100 de grame de mâncare”
11:06 - Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
11:01 - Raluka trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste: „Relația noastră a crescut în timp”. Ce a declarat artista despre căsătorie