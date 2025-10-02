Fiul lui Adrian Minune a povestit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta iubită, Ariana, cu care urma să se căsătorească. Adrian Jr. a dat detalii despre viața sa amoroasă din prezent.
Fiul cunoscutului cântăreț de manele a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea de fosta sa iubită, Ariana, în urmă cu câteva luni. Cei doi au avut o relație care a durat aproximativ șase luni. Apoi, Adrian Minune Jr. și iubita sa au decis să-i pună capăt. Aceasta chiar dacă se zvonea că lucrurile evoluează spre o căsătorie.
„Toată lumea a crezut în relația cu Ariana, dar consider că e mai bine că ne-am separat. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui”, a spus tânărul
În acest context, fiul manelistului a ținut să clarifice lucrurile. Totodată, el a vorbit și despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta logodnică, Andreea. Adrian Jr. a precizat că relația cu Ariana a s-a încheiat fără scandal, iar acum nu mai are nici o relație stabilă. Tânărul a fost invitat la emisiunea „Un Show Păcătos”, unde a dat detalii despre viața sa sentimentală.
„Sentimental sunt bine rău de tot. Singur nu sunt și nu am fost niciodată, pentru că îl am pe Dumnezeu lângă mine (…) Nu e normal așa? (să fie unul dintre cei mai vânați din lumea mondenă – n. red.)”, a afirmat Adrian Minune Jr.
Întrebat care au fost motivele despărțirii de Ariana, fiul cunoscutului manelist a povestit pe scurt că au fost o serie de neînțelegeri care au dus la separare. Adrian Minune Jr. a ținut să spună, că amândoi erau încrezători că relația va evolua într-o direcție bună, dar că nu s-a întâmplat așa.
„Cum există bine, atât există și rău. Fiecare era (încrezător – n. red.) în relație. Asta s-a întâmplat. Dar pe de o parte, Dumnezeu știe. Nu, nimic, totul frumos, la locul lui (despărțirea a avut loc fără dispute – n. red.)”, a mai comentat Adrian Jr. la Un Show Păcătos difuzat de Antena Stars.
Adrian Minune Jr. explicat care au fost motivele ce au dus la despărțirea de Ariana, deși toată lumea îi admira când îi vedea împreună. Fiul manelistului a explicat că ruptura a avut loc pentru că pur și simplu nu s-au mai înțeles.
„Nimic din partea nimănui, pur și simplu nu ne-am mai înțeles. Nu era geloasă fata de niciun fel, eu nu eram gelos că fata nu ieșea, mai mult nu am ce să zic. Să-i ajute Dumnezeu, îi doresc tot binele (…) Nu port ură. Dacă pot să o ajut într-un fel, o să o ajut, dacă nu, nu”, a arătat el.
Fiul cântărețului de manele nu a dorit să facă prea multe comentarii despre speculațiile conform cărora s-ar fi împăcat cu fosta sa logodnică, Adriana. Adrian Minune Jr. l-a invitat pe moderator să o contacteze pe fosta logodnică și să-i ceară detalii despre ceea ce s-a întâmplat.
„Întrebați-o pe ea, nu pe mine, să vă zică ea”, a expediat subiectul, fără alte comentarii.