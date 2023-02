Flavia Mihășan nu pleacă în vacanță fără cei mici: „Nu am simțit nevoia să plec fără copii”. Fosta asistentă TV a fost cu familia în Malta

Flavia Mihășan și Marius Moldovan au renunțat la vacanțele în doi. La început de an, fosta asistentă TV a fost într-un city-break de familie. Însoțită de cei doi copii și de partenerul ei, Marius Moldovan, vedeta a petrecut câteva zile în Malta și a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare.

Recent întoarsă acasă, fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit că este adepta excursiilor în familie și că nu s-ar vedea călătorind fără fii ei.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan sunt împreună de mai bine de doi ani. Cei doi sunt părinții a doi copii, respectiv Carol, în vârstă de 3 ani, și Tudor, care va împlini doi ani curând. La început de an, fosta asistentă TV a organizat un city-break în Malta, acolo unde a călătorit cu întreaga familie. Recent, aceasta a susținut că nu concepe să meargă în vacanță fără cei doi copii, însă nu știe cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat. Cei doi părinți nu au angajat o bonă pentru micuți, ci sunt ajutați de o doamnă și de mama Flaviei Mihășan.

De când , fosta asistentă TV a susținut că viața de familie îi ocupă mai tot timpul. Deși a primit numeroase oferte de revenire în televiziune, aceasta nu s-a regăsit în niciun proiect. De aproximativ 3 ani, Flavia Mihășan a renunțat să mai apară pe micul ecran.

Până acum, fosta asistentă de la „Netza cu Răzvan și Dani” a mers în vacanțe doar însoțită de cei doi copii. Flavia Mihășan recunoaște că i-ar fi greu să stea departe de aceștia, astfel încât toate vacanțele sunt organizate și în funcție de nevoile celor mici.

„Noi nici nu vrem, nu ni se pare nicio șmecherie să mergem singuri într-o vacanță acum. Și în Malta când am fost acum am fost într-un loc în care să putem merge cu copiii, să se bucure ei, un fost platou de filmare pentru filmul Popeye, e un set pentru copii, ca un parc foarte mare, până mai cresc puțin să mergem, că avem planuri de Disneyland. Încercăm să ne facem vacanțele cu ei, eu nu am simțit niciodată nevoia să plec fără copii, acum, poate mai încolo”, a susținut vedetea, potrivit .

Vedeta a susținut că ar fi ales o destinație mai îndepărtată dacă copiii ei nu ar fi avut o vârstă așa fragedă.

„Nu a fost o vacanță propriu-zisă, a fost un city-break, dacă Carol a început grădinița, nu am vrut să îi luăm din timp. Am avut o lună decembrie foarte plină și am simțit nevoia să evadăm puțin.

În Malta am plecat destul de din scurt, adică am văzut bilete acum și a doua zi le-am luat, nu era nimic plănuit pentru că mi se pare că să pleci așa departe cu ei doi e mai complicat. Dacă se întâmplă să răcească și ești departe, . Au fost și ei răciți amândoi, tocmai de asta nu am plecat mai departe. Carol fiind în colectivitate, toți virușii pe care îi ia, vine și îi aduce lui Tudor care e încă mic la un an și șase luni”, a adăugat aceasta.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan nu au angajat o bonă pentru cei doi copii, însă, dacă sunt ambii ocupați, apelează la ajutorul unei doamne. Câteodată, mama fostei asistente TV este cea care are grijă de cei mici.

„Nu avem ajutor pentru copii și a trebuit să vină mama mea din Italia să stea cu ei, în luna decembrie, pentru că noi eram amândoi la repetiții și pe scenă până seara. Asta a fost puțin altfel decât de obicei, dar a fost super ok. În principiu stăm noi cu copiii, avem ajutor punctual. Dacă trebuie să fim amândoi într-un loc, avem o doamnă care ne mai ajută, dar numai punctual, pentru că ai mei sunt plecați în Italia, de mult, mai mergem noi acolo de sărbători, de zilele copiilor de naștere sau în vacanță, cum am fost astă vară”, a mai adăugat Flavia.