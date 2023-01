Flavia Mihășan, declarații despre nuntă după 5 ani de relație cu tatăl copiilor ei: „Mi se pare cam mult”

Flavia Mihășan și Marius Moldovan formează un cuplu de aproape 5 ani și au doi copii împreună, pe Tudor și Carol.

Până în prezent, aceștia nu au făcut pasul cel mare, iar vedeta explică și motivul pentru care nu au făcut nunta. Mai mult fosta vecină de la „Neața cu Răzvan și Dani” a vorbit și despre superstițiile ei.

Flavia Mihășan e urmărită de cifra 5

Flavia Mihășan, fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani, de când și-a întemeiat o familie cu Marius Moldovan, bărbatul cu care are doi băieți, Tudor și Carol.

Flavia este născută pe 5 august și a observat că multe evenimente importante din viața ei au legătură cu această cifră.

„5 e un număr care mă urmărește la orice, peste tot. Spre exemplu, când am făcut școala de actorie, numele străzii era 23, deci 2 plus 3 fac 5, apartamentul în care am locuit înainte avea nr. 5, eu sunt născută pe 5, copii mei, amândoi sunt născuți pe 15, deci există data de 5 și cam atât, mi se pare suficient”, a spus Flavia Mihășan, potrivit .

„Nu e ceva ce să vreau neapărat”

Întrebată dacă se va căsători într-o zi de 5, Flavia a dat un răspuns neașteptat. „Nu e ceva ce să vreau neapărat, noi abia avem timp să facem chestiile de pe o zi pe alta. Adică să stai să planifici invitați, deci nu.

Și la botez a fost ceva…și nu ne-am ocupat noi, ne-a ajutat un party planner că altfel nu pot să fac chestia asta. Mi se pare ceva foarte mult”, a adăugat.

„Noi suntem logodiți, am inelul acesta superb și urma să ne căsătorim o dată cu botezul lui Carol. Numai că nu a fost timp, pur și simplu nu s-a întâmplat atunci, pentru că , nu aveam timp să probez, el la fel cu costumul, copilul mic, colici, plâns, alăptat, am zis nu, ok, hai că avem tot timpul, după aceea a venit al doilea copil, probabil o să se întâmple”, a declarat anul trecut Flavia Mihășan.