Florin Piersic a primit un semn divin la Mormântul lui Iisus. Ce i s-a întâmplat marelui actor: „Toți au rămas uimiți”

Florin Piersic a susținut că a primit un semn divin când a fost prima dată în Ierusalim, la Mormântul lui Iisus. S-a întâmplat acum aproape 50 de ani. De atunci, a fost de zeci de ori și ar mai fi vrut să meargă și anul acesta, de Paște, dar nu mai poate.

Florin Piersic, despre experiența extraordinară trăită la Mormântul lui Iisus

a povestit că atunci când a fost prima dată la Mormântul lui Iisus, a început brusc să plouă, lucru rarisim în zonă. El a interpretat acest lucru drept un semn divin.

„M-am dus la Ierusalim prima dată în viața mea, cu mulți ani în urmă, cu aproape 50 de ani în urmă. Toate cele 45 de sosiri ale mele în Israel, au fost cu gândul că mă voi întoarce mereu, ceea ce am și făcut ulterior, adică să merg des la Mormântul Sfânt.

Și vreau să vă spun că prima oară, prima oară la Mormântul Mântuitorului nostru, a început o ploaie extraordinară și toți au rămas uimiți. Mi-au spus: ‘Domnule Piersic, aici nu plouă de ani de zile. Și când am fost eu atunci, prima dată în 1975 a început deodată această ploaie care a binecuvântat acele locuri. Pentru mine a fost un ”, a povestit Florin Piersic, pentru

Florin Piersic a mers de zeci de ori la Mormântul lui Iisus

Actorul și-a exprimat apoi regretul că nu poate să meargă și anul acesta la Mormântul lui Iisus.

„Dacă regret ceva că vine Paștele, e numai faptul că nu pot să plec în Țara Sfântă, știind ce tulbure e situația acolo. E greu să mă duc, pentru că nu vreau să se întâmple ceva. Numai pentru faptul că eu sunt îndrăgostit de locurile sfinte, unde am fost de 44-45 de ori. M-am rugat, am fost . Acolo am simțit ceva ce n-am simțit niciodată. Am o amintire pe care nu am să o uit niciodată’, a mai afirmat Florin Piersic, pentru VIVA!.