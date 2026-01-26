B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Piersic, mesaj de suflet la 90 de ani: „Să nu mă uitați prea repede”

Florin Piersic, mesaj de suflet la 90 de ani: „Să nu mă uitați prea repede”

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 18:53
Florin Piersic, mesaj de suflet la 90 de ani: „Să nu mă uitați prea repede”
Foto: Facebook / Florin Piersic
Cuprins
  1. Care este mesajul transmis de Florin Piersic la 90 de ani
  2. La ce se gândește Florin Piersic la 90 de ani

La 90 de ani Florin Piersic a transmis un mesaj video plin de emoție, filmat chiar pe scena Teatrului Național din București, locul în care a jucat sute de spectacole. Cu ocazia acestei aniversări remarcabile, artistul a ales să se adreseze direct publicului său. Acesta și-a exprimat recunoștința pentru deceniile în care publicul i-a fost alături. Mesajul său, considerat un fel de testament, a stârnit un val de emoție în mediul online.

Care este mesajul transmis de Florin Piersic la 90 de ani

Aflat în sala goală a teatrului, Florin Piersic a vorbit despre ce înseamnă pentru el  această vârstă  și despre dorința sa de a rămâne în amintirea oamenilor. Actorul i-a invitat pe români să îi fie alături la gala aniversară, subliniind legătura profundă care s-a creat între el și spectatori. Artistul a glumit pe seama cifrei rotunde pe care o împlinește, dar a lăsat să se vadă și o latură emoționantă în cuvintele spuse.

„Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste”, a transmis actorul în mesajul său video.” El a mărturisit că, deși îi place să vadă sala plină, se simte onorat de dragostea pe care o primește constant.

La ce se gândește Florin Piersic la 90 de ani

Dincolo de cariera sa impresionantă, viața lui Florin Piersic a fost mereu sub ochiul publicului, mai ales în ceea ce privește poveștile sale sentimentale și relațiile de familie. Artistul și-a amintit cu plăcere relația trăită alături de Angela Similea. A descris acea perioadă ca pe o poveste de dragoste frumoasă. Deși s-au bucurat de o apropiere intensă în timpul deplasărilor din țară, legătura lor a rămas una dintre cele mai comentate subiecte din showbiz-ul românesc.

Pe de altă parte, relația cu fiul său, Florin Piersic Junior, a cunoscut și momente de tensiune de-a lungul anilor. Juniorul a vorbit în trecut despre o „ruptură” care s-a produs în urma unor neînțelegeri profesionale, mărturisind că anumite atitudini ale tatălui său l-au durut. În ciuda acestor episoade dificile, ambii au rămas figuri emblematice în cultura română, fiecare marcând cinematografia și teatrul în stilul său propriu, sub privirile admirative ale poporului, potrivit click

Tags:
Citește și...
Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
Monden
Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
Cât a costat nunta lui Donald Trump? Detalii despre evenimentul de lux din Florida
Monden
Cât a costat nunta lui Donald Trump? Detalii despre evenimentul de lux din Florida
Imagini rare cu Andreea Raicu. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare?
Monden
Imagini rare cu Andreea Raicu. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare?
Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
Monden
Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”
Monden
Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Monden
Mihai Bendeac, sincer despre religie: „Nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios”
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Monden
Paula Seling, amenințată și hărțuită după gafa de la Eurovision Moldova. Ce mesaj transmite artista
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Monden
Dan Negru, jefuit în Paris de patru copii români: „Mi-au înapoiat totul și mi-au spus cât câștigă pe zi”
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Monden
Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală. Procurorii spanioli au renunțat la cazul împotriva cântărețului
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Monden
Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
Ultima oră
20:32 - Oana Țoiu, după ce Nicușor Dan a lipsit de la Davos: Președintele e cât se poate de prezent în cadrul internațional. Anul acesta o să găzduim Summitul B9 (VIDEO)
19:59 - Eliminare neașteptată la Survivor: Ce au descoperit producătorii de la Antena 1
19:58 - Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
19:50 - Cât a costat nunta lui Donald Trump? Detalii despre evenimentul de lux din Florida
19:33 - România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile
19:29 - Primarul Slatinei cere Consiliului Local 100.000 lei pentru a fi oferite flori și mărțișoare de 1 și 8 martie
19:20 - Imagini rare cu Andreea Raicu. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare?
18:59 - Țara din Europa care tocmai a anunțat că vrea să îi închidă în pușcărie pe minorii vinovați, începând de la 13 ani. Cum va fi aplicată noua lege
18:48 - Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul