La 90 de ani Florin Piersic a transmis un mesaj video plin de emoție, filmat chiar pe scena , locul în care a jucat sute de spectacole. Cu ocazia acestei aniversări remarcabile, artistul a ales să se adreseze direct publicului său. Acesta și-a exprimat recunoștința pentru deceniile în care publicul i-a fost alături. Mesajul său, considerat un fel de testament, a stârnit un val de emoție în mediul online.

Care este mesajul transmis de Florin Piersic la 90 de ani

Aflat în sala goală a teatrului, Florin Piersic a vorbit despre ce înseamnă pentru el această vârstă și despre dorința sa de a rămâne în amintirea oamenilor. Actorul i-a invitat pe români să îi fie alături la gala aniversară, subliniind legătura profundă care s-a creat între el și spectatori. Artistul a glumit pe seama cifrei rotunde pe care o împlinește, dar a lăsat să se vadă și o latură emoționantă în cuvintele spuse.

„Să nu mă uitați prea repede, gândiți-vă totuși că avem o întâlnire, o întâlnire cum îmi place mie să spun… de dragoste”, a transmis actorul în mesajul său video.” El a mărturisit că, deși îi place să vadă sala plină, se simte onorat de dragostea pe care o primește constant.

La ce se gândește Florin Piersic la 90 de ani

Dincolo de cariera sa impresionantă, viața lui Florin Piersic a fost mereu sub ochiul publicului, mai ales în ceea ce privește poveștile sale sentimentale și relațiile de familie. Artistul și-a amintit cu plăcere relația trăită alături de Angela Similea. A descris acea perioadă ca pe o poveste de dragoste frumoasă. Deși s-au bucurat de o apropiere intensă în timpul deplasărilor din țară, legătura lor a rămas una dintre cele mai comentate subiecte din showbiz-ul românesc.

Pe de altă parte, relația cu fiul său, Florin Piersic Junior, a cunoscut și momente de tensiune de-a lungul anilor. Juniorul a vorbit în trecut despre o „ruptură” care s-a produs în urma unor neînțelegeri profesionale, mărturisind că anumite atitudini ale tatălui său l-au durut. În ciuda acestor episoade dificile, ambii au rămas figuri emblematice în cultura română, fiecare marcând cinematografia și teatrul în stilul său propriu, sub privirile admirative ale poporului, potrivit