Florin Salam, după ce a fost acuzat de o tânără că a lovit-o: „Mi se înscenează tot felul de prostii. Decât să-mi faceți mie măgăreli din astea, vă cânt și nu vă iau niciun ban”

Cântărețul de manele Florin Salam a fost audiat, marți seară, la Secția 1 de Poliție din Capitală, după ce o tânără l-a reclamat că a lovit-o cu palmele în prima zi a anului, în camera unui hotel din centrul Bucureștiului.

Fata spune că și-a fotografiat rănile suferite. De cealaltă parte, manelistul acuză că i se „înscenează tot felul de prostii”.

Acuzațiile aduse manelistului Florin Salam și reacția acestuia

Tânăra, care are 24 de ani, l-a reclamat la Poliție pe Florin Salam că, puțin după trecerea dintre ani, cu palmele în timp ce se aflau în camera unui hotel din Capitală.

„Am făcut atac de panică de dimineață. Deci vă rog să mă credeți chiar nu sunt ok. Pe 1, în prima seară a anului, nimeni nu își dorește să i se întâmple chestia asta, adică să îți începi anul așa și mergi la un om care pare, atenție, pare ok și te duci acolo și vezi un monstru”,

Fata a povestit și cum s-a ferit să nu fie lovită cu pumnul: „Când a strâns pumnul, m-am tras, am prins forță foarte multă și m-am tras pentru că am suferit o intervenție la nas și e foarte recentă și nu ar fi fost tocmai ok să am o leziune la nas și să ajung din nou în sala de operație”.

În schimb, Florin Salam s-a plâns că „de când am început să cânt mi se înscenează tot felul de prostii”.

„Dacă aveți nevoie de ceva, vin să vă cânt pe gratis. Decât să-mi faceți mie măgăreli din astea, vă cânt și nu vă iau niciun ban”, a mai spus manelistul, potrivit

El a mai afirmat că din cauza acestei situații : „Aș ruga pe toată lumea, inlcusiv pe această persoană, să își vadă de treaba ei și să nu se mai ia după cine o învață să facă așa. Ei au venit la mine, au înscenat tot. Ea și încă un băiat. Îmi e rușine de copiii mei în privința acestui subiect”.

Ce pedeapsă riscă Florin Salam

Potrivit Știrilor Pro TV, Florin Salam ar putea fi urmărit penal pentru infracțiunea de loviri și alte violențe și riscă între trei luni și doi ani de închisoare. Dacă tânăra poate dovedi cu acte medicale că a suferit răni care necesită cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale, acuzația s-ar putea agrava, situație în care Salam ar risca între 6 luni și 5 ani de detenție.

Fata a spus că nu a cerut un certificat medico-legal, dar și-a fotografiat rănile suferite.