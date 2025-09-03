B1 Inregistrari!
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”

03 sept. 2025, 16:09
Sursă foto: Instagram/ @americaexpressromania

Raluca Bădulescu și Florin Stamin formează una dintre perechile din noul sezon „Asia Express”. Cunoscută pentru stilul vestimentar aparte, vedeta nu a rezistat tentației de a purta piese vestimentare excentrice nici în timpul competiției. Mai multe detalii despre experiența în Asia a dezvăluit omul de afaceri într-un interviu recent.

Cuprins:

  1. Cum i s-a părut lui Florin Stamin experiența „Asia Express”
  2. Ce poreclă a primit omul de afaceri în competiție
  3. Cum și-a gestionat Raluca Bădulescu stările nervoase

Cum i s-a părut lui Florin Stamin experiența „Asia Express”

Raluca Bădulescu și Florin Stamin sunt o echipă și în viața privată, nu doar la televizor. Cei doi au format un cuplu vreme de mai bine de un deceniu, dar au hotărât să se despartă în urma cu aproximativ doi ani. Cu toate astea, au rămas în relații bune și sunt mereu acolo unul pentru celălalt.

„Asia Express” este fără doar și poate una dintre cele mai dificile emisiuni-concurs. Cu toate că îi supune pe concurenți la provocări ce par imposibile de dus la capăt și le forțează limitele, experiența este una memorabilă, ce merită trăită din plin.

La reîntoarcerea în țară, întrebat cum i s-a părut tot ce a trăit în timpul filmărilor, Florin Stamin a fost pe cât de concis, pe atât de clar.

„Senzațional, a fost senzațional. Cu siguranță, da, a fost experiența vieții mele și aș repeta-o cu toate că a fost foarte greu”, a mărturisit omul de afaceri, pentru Click!.

Ce poreclă a primit omul de afaceri în competiție

Omul de afaceri s-a întors din Asia nu doar cu o experiență de neuitat, ci și cu o nouă poreclă: Florin Bagaj. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu recunoaște că, pe parcursul competiției, și-a asumat responsabilitatea de a căra ambele ghiozdane, astfel încât coechipiera lui să poată străluci în continuare, așa cum i-a obișnuit pe fani.

„Cred că o să vedeți prima concurentă, fără bagaj și cu un outfit plăcut. Da, eu eram Florin Bagaj, așa mi se spunea. Dar trebuia să ducă cineva greul. Nu e problemă. Am mai cărat bagaje de-a lungul vieții, nu e prima oară”, a spus Florin Stamin.

Cum și-a gestionat Raluca Bădulescu stările nervoase

Fără doar și poate, competiția reușește să scoată deopotrivă și cele mai bune și cele mai rele părți ale oamenilor. Oboseala, foamea, adrenalina și stresul își spun cuvântul asupra concurenților care, de multe ori ajung să aibă reacții pe care, în mod normal, în viața de zi cu zi nu le-ar avea.

Întrebat cum s-a descurcat Raluca Bădulescu să își gestioneze nervii în aceste condiții dificile, Florin Stamin a recunoscut: „Foarte urât. Chiar o să vadă și telespectatorii. Foarte urât, dar fiind cu mine, am calmat-o, eu cunoscând-o foarte bine”.

Totodată, bărbatul și-a complimentat coechipiera pentru parcursul său în competiție, hotărâre și competitivitate.

„S-a comportat excepțional, aș spune. Nici eu nu mă așteptam să fie așa competitivă”, a mai spus Florin Stamin.

