Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu, Nicolle Fota, rupe tăcere! Tânăra nu a mai putut răbda și a povestit ce s-a întâmplat în ultimele luni de relație între ea și

„Bote” este de mulți ani în centrul atenției și, deși am fi tentați să credem că odată cu vârsta, lucrurile acestea se răresc, iată că celebrul creator de modă demonstrează contrariul. Acesta este din nou protagonistul unei situații amoroase complicate sau, mai degrabă, a unei situații post-relație.

Ce mărturisiri inedite a făcut fosta iubită despre el

Nicolle Fota, tânăra alături de care a format recent un cuplu, a dat cărțile pe față. Modelul a povestit ce s-a întâmplat între ea și fostul său iubit, lucruri care au dus la separare.

Conform declarațiilor sale, designerul ar fi „ținut-o între patru pereți”, fără a-i permite într-un fel să își exercite activitatea profesională.

„Într-adevăr, nu am vrut să dau prea multe detalii, dar îmi doresc să nu mai fiu asociată cu Cătălin Botezatu. Din punctul meu de vedere, nu îmi aduce niciun avantaj, din contră. Am observat zilele acestea ce înseamnă moda. Nu consider că se face cu adevărat modă în România. Nu mă refer la faptul că Cătălin Botezatu nu ar fi un icon. Da, eu nu am vrut niciodată să spun adevărul. Cătălin m-a ținut de câteva luni în umbră, nu știu motivul, nu înțeleg, iar acum am ales să iau propriile decizii pentru că nu mai suport să fiu ținută în casă, între patru pereți, să nu am voie să fac ceea ce îmi doresc să fac”, a povestit Nicolle Fota pentru

Fosta iubită: „S-au distrus toate relațiile pe care le aveam cu designerii”

O altă mărturisire, cel puțin la fel de interesantă, este legată de faptul că femeia nu știe dacă această relație a ajutat-o sau mai mult a încurcat-o. Nicolle a declarat că, deși și-a dorit să aibă o relație frumoasă cu ceilalți designerii, lucrurile s-au întâmplat complet invers.

„Mi-a restricționat, într-un fel, joburile și campaniile. Și nu, nu a suplinit financiar el. Da, această situație are legătură cu problemele mele de sănătate din vară. Toate acestea au pornit de la faptul că eram foarte supărată, nimeni nu a știut acest lucru. Nu știu dacă această relație m-a tras în jos… Eu am vrut să îmi mențin colaborările, să îmi mențin relațiile cu designerii, cu toată lumea, dar, din contră, s-au distrus toate”, a adăugat femeia.

Cătălin Botezatu, un obstacol în viața fostei iubite?!: „Mi-au fost restricționate colaborările”

În plus, Nicolle a subliniat faptul că în ultimele luni de relație, ea nu a mai colaborat cu nimeni din punct de vedere profesional. Aceasta a explicat că nu mai vrea să aibă parte de astfel de „obstacole” în viața ei, mărturisind, totodată, că nu este supărată pe designer.

„De fiecare dată când primeam propuneri de colaborări, niciodată nu am primit un feedback ok. Înainte de a ne despărți, cu câteva luni bune, eu nu am mai avut nicio colaborare. Nu știu de ce mă restricționa, chiar nu înțeleg. Nu știu dacă în acest moment Cătălin este supărat pe mine, eu nu țin ură pe nimeni. Eu îmi văd de cariera mea, sper să nu mai întâmpin obstacole. Am aflat din mai multe părți, am și dovadă, că mi-au fost restricționate colaborările. Nu vreau să mai am de-a face cu astfel de obstacole”, a mai spus tânăra.