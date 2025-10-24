B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)

Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 16:39
Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
Sursa Foto: Instagram - misha.is.me
Cuprins
  1. Cum a reușit fosta soție a lui Connect-R să întoarcă toate privirile
  2. Ce relație au Misha și Connect-R după despărțire

Fosta soție a lui Connect-R, Misha, a făcut senzație la un eveniment monden, purtând o ținută extrem de îndrăzneață. Prezența ei a fost electrizantă, atrăgând atenția tuturor și stârnind numeroase comentarii din partea admiratorilor. Ulterior, artista a publicat fotografii incendiare, care au stârnit reacții aprinse și au atras imediat atenția internauților.

Cum a reușit fosta soție a lui Connect-R să întoarcă toate privirile

Misha a făcut senzație la o gală exclusivistă, apărând într-o ținută care a lăsat publicul fără cuvinte. Misha a purtat un outfit transparent, completat de un sacou elegant și detalii strălucitoare aplicate pe bust. Apariția ei a fost una spectaculoasă, combinând senzualitatea cu rafinamentul într-un mod care a atras toate privirile din sală.

Vedeta și-a etalat fără rețineri silueta perfectă, demonstrând că are un corp greu de egalat și o încredere debordantă. Machiajul discret și coada împletită au completat imaginea unei femei sigure pe sine, care știe exact ce impact produce.

De asemenea, pe pagina sa de Instagram, cântăreața a confirmat că se simte excelent în pielea ei, scriind simplu, dar ferm: „Iubesc acest look.”

Ce relație au Misha și Connect-R după despărțire

Misha și Connect-R au trăit o poveste de dragoste intensă, care a captat atenția publicului ani la rând. Cei doi s-au unit în fața altarului în anul 2014 și au împreună o fetiță, Maya, care îi leagă pentru totdeauna.

Deși au ales drumuri separate, au demonstrat că respectul și maturitatea pot înlocui perfect resentimentele. Connect-R a vorbit mereu frumos despre Misha, descriind-o ca pe o femeie excepțională și o mamă devotată. La rândul ei, artista a ales să fie discretă, concentrându-se pe carieră și pe creșterea fiicei lor. Astăzi, cei doi mențin o relație civilizată, dovedind că dragostea poate evolua în prietenie și înțelegere.

Tags:
Citește și...
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Monden
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Monden
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
Monden
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Monden
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Mihai Bendeac, despre unul dintre cele mai grele momente din viață: „Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament”. Cine l-a ajutat să treacă peste acea perioadă
Monden
Mihai Bendeac, despre unul dintre cele mai grele momente din viață: „Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament”. Cine l-a ajutat să treacă peste acea perioadă
Liviu Vârciu, declarații emoționante despre România: „Iubesc țara noastră, o iubesc”. Ce l-a determinat pe artist să facă această mărturisire
Monden
Liviu Vârciu, declarații emoționante despre România: „Iubesc țara noastră, o iubesc”. Ce l-a determinat pe artist să facă această mărturisire
Un cântăreț român, criticat dur după ce a țipat la un fan: „Puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău” (VIDEO)
Monden
Un cântăreț român, criticat dur după ce a țipat la un fan: „Puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău” (VIDEO)
Mihai Trăistariu transformă orice oportunitate în profit. Sumele impresionante pe care le încasează din muzică și afaceri
Monden
Mihai Trăistariu transformă orice oportunitate în profit. Sumele impresionante pe care le încasează din muzică și afaceri
La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)
Monden
La 45 de ani, Kim Kardashian arată fabulos. Petrecere fastuoasă și apariție de neuitat la Londra (FOTO)
Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
Monden
Divorțul de Olivia Steer pare că i-a priit. Ce spun fanii despre noua imagine a lui Andi Moisescu
Ultima oră
16:55 - Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
16:44 - Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
16:40 - Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
16:10 - Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
16:05 - Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
16:00 - Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
15:59 - Imunitate de fier în sezonul rece. Sfaturi esențiale de la specialiști
15:58 - Newsweek: Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
15:44 - Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud… în acest moment!!! (VIDEO)
15:20 - Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”