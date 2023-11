Connect-R, vacanță de vis alături de Misha și fiica lor, Maya. Ce mesaj a transmis artistul: „Da, în sfârșit”

De-a lungul timpului, că păstrează o relație strânsă cu Misha, în special din moment ce au o fiică împreună. Recent, artistul și-a organizat o vacanță alături de fosta sa soție, luând cu ei și pe micuța lor.

Connect-R a plecat în vacanță împreună cu Misha și fiica lor

Connect-R a dezvăluit că, după o perioadă aglomerată, în care nu a reușit să se bucure pe deplin de momentele de relaxare, a pornit, în cele din urmă, într-o vacanță de neuitat alături de Misha și micuța lor, Maya.

Cei trei , iar astăzi marchează prima zi din cele trei zile pe care le vor petrece în capitala Franței. Artistul și fosta sa soție au sosit cu câteva ore în urmă și au avut ocazia să exploreze câteva dintre cele mai exclusiviste magazine din oraș, după care au savurat un prânz delicios într-un restaurant parizian. Cu siguranță, momentul cel mai așteptat pentru Maya este ziua în care vor vizita Disneyland Paris, scrie .

Cei trei vor petrece trei zile la Paris

„Da, în sfârșit vacanță, după un an de muncă, am reușit să ne luăm o vacanță lungă de trei zile la Paris, bucuroși că o să vedem Bulevardul Magheru încapsulat în timp. Vorbesc de Bulevardul Magheru al anilor ’90, Champs-Élysées și o să vedem, bineînțeles, și Disney. Știu, comentariile vor curge cu cercelul în nas, că de ce am cercel în nas. It is what it is (…) Am intrat într-un magazin și am văzut o groază de perechi de ochelari. Nu am cumpărat nimic, pentru că mi-am amintit că am o groază de perechi de ochelari, nu avea rost să arunc banii aiurea”, a spus Connect-R, pe TikTok.