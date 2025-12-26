Paul Surugiu-FUEGO face o confesiune sinceră despre viață, carieră și relațiile care l-au definit. Artistul spune că nu se consideră un om singur, că nu are regrete legate de alegerile făcute și că și-a asumat drumul profesional cu toate sacrificiile. În același timp, vorbește deschis despre legăturile solide construite în timp, printre care se numără și relația specială cu Irina Loghin.

„Nu mi-am asumat solitudinea”

De-a lungul anilor, FUEGO a fost adesea perceput ca un artist care a ales scena în detrimentul vieții personale. El respinge însă această idee și spune că solitudinea nu îl definește.

„Nu mi-am «asumat» solitudinea, pentru că nu sunt un om singur, sunt înconjurat de prieteni, familie, admiratori! Doar că da, mi-am dedicat viața profesiei!”, a spus acesta, conform Click.

Artistul recunoaște că a făcut sacrificii, dar afirmă că nu ar schimba nimic din parcursul său, chiar dacă unele alegeri nu au fost cele mai inspirate.

Fără regrete după peste 30 de ani de carieră

Privind în urmă, FUEGO spune că toate deciziile, bune sau greșite, l-au adus în punctul în care se află astăzi.

„Nu, nu am regrete de nici un fel și nu cred că aș schimba nici o alegere! Sigur că am avut multe alegeri greșite, dar ele m-au adus unde sunt azi, cu sufletul împăcat!”, a spus el.

Pentru artist, asumarea este cheia longevității și a echilibrului interior.

Relația cu Irina Loghin, „dincolo de scenă”

Un capitol important din viața sa artistică este legătura cu Irina Loghin, alături de care împarte scena de 25 de ani. FUEGO spune că relația lor a depășit de mult colaborarea profesională.

„Împărțim scena de 25 de ani, am făcut turnee și am văzut împreună trei continente! Avem o legătură dincolo de scenă și dincolo de orice”, a spus el.

Artistul amintește că proiectul lor comun a început fără așteptări mari, dar succesul a fost unul neașteptat și durabil, transformându-se într-o prietenie trainică, bazată pe respect și încredere.

Cum privește anul 2026

La început de an, FUEGO spune că nu își mai stabilește obiective rigide și nu caută schimbări radicale: „Nu vreau schimbări majore, ci doar putere de a merge mai departe, mai multă liniște”.

Artistul afirmă că își dorește să rămână aproape de oameni și de publicul său, oferind prin muzică și cuvinte părți din sufletul său: „Vreau să-mi trag sufletul și să fiu aproape de voi, scriindu-vă și oferindu-vă inspirații.”

Pentru FUEGO, începutul de an nu este despre promisiuni mari, ci despre sinceritate, relații reale și continuitate.